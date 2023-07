Gloria Fernández: “Aprenden mal porque se les enseña mal”

domingo 02 de julio de 2023 | 6:04hs.

Para Gloria Fernández, coordinadora pedagógica del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) de la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Unam, los resultados de las pruebas Aprender se deben mirar en detalle y en el contexto donde está inserto el estudiante que fue evaluado.

“A mí me preocupan, como investigadora de educación, los estudiantes que están en las zonas más vulnerables. Sin embargo, esos chicos mantuvieron la media, por ejemplo en Matemáticas, que es lo que más está preocupando”, señaló a El Territorio sobre los datos que dieron las evaluaciones en el nivel secundario, recientemente difundidas.

“Los problemas parecen presentarse en los chicos con un poco de mayor recurso, clase media-baja. Esto también tiene que ser un llamado de atención”, agregó.

Todo eso lleva a pensar -dijo- los tipos de pruebas que se les tomaron a los alumnos y cómo se forman los docentes.

“¿Enseñan estas cosas o no, cuáles son las capacidades cognitivas que desarrollan en los estudiantes?”, se preguntó y enumeró algunas como extraer ideas, interpretar un texto, reflexionar y evaluar.

Y siguió: “Entonces me pregunto también ¿qué docentes se forman en los Institutos de Formación, universitarios y no universitarios? ¿Qué tipo de educación pedagógica se tiene en la universidad, en los institutos de la provincia?”.

Para Fernández, la actual formación docente es netamente aplicacionista de esquemas irreales.

“Se trabaja mucho con libros de tipo literario y las pruebas Aprender apuntan también a que nosotros miramos textos no literarios, que les van a servir para la vida cotidiana al chico”, explicó.

En esa misma línea, sostuvo: “Hay muy pocos profesores que trabajan desde la cotidianeidad de la vida. Y eso preocupa mucho porque hay una tendencia en la provincia hacia las ciencias tecnológicas, innovadoras, de creatividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los profesores?”.

Modelos antiguos

La especialista resaltó que hay modelos muy antiguos que se siguen enseñando. “Están aprendiendo mal, estoy convencida. Según nuestras investigaciones se está enseñando mal. Es decir, en las escuelas los profesores siguen el esquema universitario: teoría y práctica. Yo aprendo la teoría y tengo que aplicarla y eso no va más con estos chicos del siglo XXI. Eso parece no entenderse. Los chicos del siglo XXI piensan de otra manera, tienen otras lógicas y ya no sirve esto de teórico/práctico como estudiamos en la universidad. Mi generación estudió así, pero no va más”, señaló.

Por otro lado comentó que en las Aprender a los estudiantes les costó explicar cómo hicieron para resolver una consigna matemática, qué camino siguieron y que a nivel nacional un 30% no respondió la prueba completa.

“Tal vez no interpretaron la consigna y eso es grave”, dijo y añadió: “El tema de no entender la consigna tiene que ver con lengua, con un problema de lectura, una estrategia cognitiva no desarrollada”.

Por último, indicó que falta un trabajo transdisciplinar donde todos los profesores estén apuntando al desarrollo del pensamiento lógico.

“Cuesta mucho el trabajo interdisciplinario por las cuestiones del sistema, que obliga a un horario damero que fragmenta los conocimientos y a los profesores les es casi imposible poder juntarse con toda la carga horaria que tienen, que andan de aquí para allá”, acotó.

Y finalizó: “No se trata de la pobreza, del hambre, se trata de mirar el sistema en una complejidad muy difícil de abordar si no hay realmente un diseño de políticas educativas que digan ‘acá empezamos de cero’, porque la provincia tiene algunas ideas innovadoras, pero sueltas”.

“Hay que volver a poner el foco en la alfabetización y en Matemáticas”