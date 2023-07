En parte con yuanes, Argentina le pagó al FMI vencimientos de U$S 2.700 millones

sábado 01 de julio de 2023 | 6:02hs.

El gobierno nacional concretó ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) el pago de U$S 2.700 millones que vencían justamente ayer, con Derechos Especiales de Giro (DEG) y, por primera vez con yuanes, con lo que evitó así el uso de dólares de las reservas del Banco Central (BCRA).



Asimismo, la cartera que conduce el ministro Sergio Massa indicó a Ámbito que “con el objetivo de acordar el staff level agreement, un equipo económico encabezado por (el jefe de asesores del Palacio de Hacienda) Leonardo Madcur y (el viceministro de Economía) Gabriel Rubinstein viaja a Estados Unidos a principios de la semana entrante”.



Casi en simultáneo, el FMI, a través de Julie Kozack, directora de Comunicaciones, emitió una declaración después de una reunión informal de rutina del Directorio Ejecutivo sobre Argentina que tuvo lugar el jueves, según reveló el organismo.



“El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa” respaldado por el Fondo, señaló el comunicado.



Kozack agregó que “las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica”.



“Las discusiones -precisó el escrito- están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”.



Desde el Ministerio de Economía confirmaron el pago el Fondo, y adelantaron que una misión técnica liderada por Rubinstein, y Madcur, viajarán a Washington para ultimar detalles del cierre del acuerdo “que viene muy bien”.



El ministro y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, solicitó reformular metas y desembolsos del acuerdo vigente, para poder afrontar el impacto de la sequía, que pegó de lleno en las reservas y en la economía.



Si bien el país incumplió en el primer trimestre del año con las metas de acumulación de reservas y déficit fiscal, los técnicos del FMI podrían justificar esta ayuda en la importante sequía que afectó al país restando U$S 20.000 millones de ingresos.



Argentina envió la semana pasada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una carta firmada por seis países de la región para solicitarle su ayuda en la negociación que lleva adelante con el FMI por un préstamo por 44.000 millones de dólares. Noticias provenientes de Washington señalan que la intervención de la administración norteamericana es clave para terminar de llegar a un acuerdo.



El gobierno busca que el organismo adelante fondo comprometidos para el resto del año por unos U$S 10.600 millones, como asimismo fondos frescos, aunque se estima, que en este ultimo punto habría cierta resistencia del staff. La intención oficial es fortalecer las reservas del Banco Central, comprometidas por una histórica sequía que derrumbó las exportaciones agrícolas, y contener la incertidumbre financiera a pocos meses de la elección presidencial.

Proyectan inflación por debajo del 7%

Luego del pico anual observado en abril, que alcanzó el 8,4%, y cierta desaceleración registrada en mayo (7,8%), comienzan a conocerse los primeros relevamientos del IPC de junio, que proyectan una profundización de la tendencia del mes pasado, y cifras que ya dan por debajo del 7%.



Es el caso de C&T Asesores Económicos, que calculó que la inflación del sexto mes del año se moderó hasta tocar el 6,7%.



El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región del GBA se ubicó, de esta manera, por debajo del 8,7% de mayo (medición de C&T), pero por encima del 5,3% de junio de 2022 (medición de C&T). De esta manera, la variación de 12 meses trepó a 121,8%, la mayor desde agosto de 1991, indicaron.