Desalojan a personas sin hogar que dormían en Aeroparque

Algunas organizaciones denunciaron que no les dejaron sacar sus cosas. Foto: Télam

Unas 160 personas que dormían desde hace meses dentro del Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, fueron desalojadas en un operativo conjunto de organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes aeroportuarias, a la vez que organizaciones sociales alertaron que en el distrito “hay cada vez más personas que no tienen dónde vivir y que se refugian donde pueden”.



En el operativo, llevado adelante el jueves, intervinieron funcionarios y personal especializado del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Organismos Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y de la concesionaria del aeropuerto, Aeropuertos Argentina 2000.



Según se indicó en el texto, las personas que aceptaron ser trasladadas fueron llevadas “por equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) a los Centros de Inclusión Social que funcionan en la Ciudad, donde reciben asistencia integral (atención, contención y seguimiento profesional, elementos de higiene personal, ducha, ropa, comida caliente, cama)”.



No obstante, ayer al mediodía permanecían en la explanada de ingreso al aeropuerto varias personas en situación de calle que prefirieron quedarse en las inmediaciones del lugar.



Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano porteño indicaron a Télam que, de las 160 personas desalojadas del interior del Aeroparque, 30 aceptaron ser trasladadas por el programa BAP a la red de Centros de Inclusión Social.



En este sentido, agregaron que cada persona recibirá un “acompañamiento diferente” según su situación particular y explicaron que “muchas ya empezaron el trámite para obtener un subsidio habitacional”.



En tanto, desde la organización comunitaria “Amigos en el Camino” señalaron que “más de 100 personas que se refugiaban en el Aeroparque de la Caba fueron desalojadas sin permitir que retiren sus pertenencias ni documentación”.