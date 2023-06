Massa recibió a Scioli y sellaron la unidad del oficialismo nacional

viernes 30 de junio de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, mantuvo ayer una reunión de más de una hora con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, para dialogar sobre el comercio y las relaciones bilaterales con el país vecino y que, además, sirvió para el reencuentro de ambos dirigentes luego del cierre de las listas electorales, de cara a las Paso del 13 de agosto.

“Me reuní con el embajador Scioli para potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales que, por más de 200 años, unen a Argentina y a Brasil económica y culturalmente. Gracias Daniel por comprometerte y trabajar por la unidad”, señaló el titular de Economía a través de su cuenta de Twitter, junto a una foto del encuentro.

Por la misma vía, contó que junto analizaron “el fortalecimiento de los mecanismos para la exportación de bienes brasileños, en la exportación de energía eléctrica argentina y en el financiamiento de insumos para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá vender el gas de Vaca Muerta a la región”.

Massa recibió a Scioli en la explanada del Palacio de Hacienda, ubicado frente a la Plaza de Mayo, lo que fue catalogado como un gesto de agradecimiento “poco habitual” por parte de los allegados del titular de la cartera económica.

Al encontrarse, Massa y Scioli se saludaron con un fuerte abrazo, pero no hicieron declaraciones a la prensa.

El encuentro se produce tras el cierre de listas del pasado sábado, con vistas a las Paso del 13 de agosto, y luego de que Scioli declinara su precandidatura presidencial por UP. Más tarde, a través de un comunicado de prensa, se señaló que también dialogaron “sobre el régimen de alerta de importación ante eventuales situaciones de problemas sanitarios en frontera y el proyecto del puente Santo Tomé (Corrientes)-San Borja (Brasil) y el centro unificado de frontera”.

El miércoles, Scioli había sido recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.

“Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana (por este jueves) Sergio Massa, el ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer”, había anticipado el miércoles la vicepresidenta.

Primera planta de aceite de soja

Luego de reunirse con Scioli, el ministro de Economía Massa viajó a la localidad bonaerense de San Andrés de Giles para encabezar la presentación de la primera planta industrial de aceite de soja verde que funciona con energías renovables: el 100% de la fábrica funcionará con energía solar. Dentro de la planta se procesarán unas 30.000 toneladas de soja de forma anual, lo que implicarían unas 4.500 toneladas anuales de aceite de soja.

La fábrica, perteneciente a la firma Rumara (también dedicada a la siembra de cultivos en San Andrés de Giles), tiene unos 1.500 metros cuadrados y cuenta con un sistema de generación solar fotovoltaica de 412 paneles, que producirá 227 kW.



Evalúan cambios en Ganancias

El ministro de Economía Sergio Massa mantuvo una reunión junto al director de la Afip, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas Guillermo Michel en la que se evaluó un nuevo cambio en el impuesto a las Ganancias, algo que fue anticipado más temprano durante la reunión de gabinete en la Casa Rosada.

El objetivo del encuentro, según Economía, fue “analizar un programa de medidas de alivio impositivo para el segundo semestre”.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, aseguró por la mañana que “el compromiso” del oficialismo es que “los trabajadores ganen cada vez más”, en un país en el que “el año que viene cambiarán las condiciones estructurales de la economía”. el salario”.

El gobierno argentino pagará vencimientos al FMI con yuanes