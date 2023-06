Bahillo descartó aplicar nuevo dólar soja

jueves 29 de junio de 2023 | 6:02hs.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, descartó ayer que en estos momentos se impulse desde el gobierno la aplicación de otro dólar soja o la baja de retenciones, aunque volvió a plantear la necesidad de que se hable de la cuestión tributaria cuando “estén dadas las condiciones”.

“Creo que hay que hablar el tema, pero no hay en el corto plazo una decisión en esa materia”, dijo. Bahillo remarcó no tener “autoridad para hacer este tipo de anuncios. Sí lo he hablado con (el ministro de Economía, Sergio) Massa, lo hemos estado reflexionando”.