Bullrich tildó de ventajero y oportunista a Larreta

jueves 29 de junio de 2023 | 6:02hs.

La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich expresó ayer que su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, “es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto”.

“Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”, dijo Bullrich en diálogo con Clarín, al replicar críticas de Rodríguez Larreta a Mauricio Macri.

En ese sentido, la líder del grupo de “los halcones” del PRO remarcó: “Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”

Las declaraciones de Bullrich se producen luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo “modelo” que ya “fracasó” durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.

“Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no”, dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a radio La Red.

El líder de “las palomas” del PRO -el sector que pretende posicionarse más moderado en la interna- aseguró que Bullrich “propone desde el mensaje fuerte” y que “así no funcionó”.

“Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy”, sostuvo Larreta.

Consultado sobre si ese modelo es el que representa Macri, afirmó: “Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo”.



Junto a Morales en campaña

Ayer en el primer acto que compartió con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tras haber sido cuestionado por intentar una alianza con Juan Schiaretti, Larreta les advirtió a los dirigentes que lo escuchaban: “No nos enganchemos con las críticas. Nosotros defendemos la unidad hagan lo que hagan los otros... las otras”. Fue aplaudido por la alusión a su adversaria. El jefe de Gobierno ensayó su discurso de polarización con el kirchnerismo y repitió un latiguillo: “Vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre”, amenazó. Fue un acto en el que ambos candidatos mencionaron la prisión de Milagro Sala en Jujuy y la reivindicaron. Larreta defendió su línea acuerdista y puso como ejemplo de lo que pasa cuando no se tiene un marco de alianzas suficiente al gobierno de Mauricio Macri: “Ya tuvimos una experiencia donde iniciamos un proceso de cambio en la buena dirección y no lo pudimos sostener. Ya nos pasó una vez, no lo vamos a volver a repetir”.