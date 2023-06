Mercenarios aseguran que no buscaban ir contra Rusia

martes 27 de junio de 2023 | 6:02hs.

Integrantes del grupo Wagner descansaban sobre su tanque el sábado en la ciudad rusa de Rostov on Don.

Integrantes del grupo Wagner descansaban sobre su tanque el sábado en la ciudad rusa de Rostov on Don.

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueny Prigozhin, dijo ayer que el levantamiento que protagonizaron entre viernes y sábado reveló “graves problemas de seguridad” en Rusia, y destacó que sus hombres recorrieron 780 km y encontraron muy poca resistencia.

“La marcha ha evidenciado graves problemas de seguridad en el país”, declaró Prigozhin en su primer mensaje de audio desde que ordenó el fin de la sublevación el sábado por la noche, sin revelar su ubicación actual.

El empresario afirmó que sus combatientes avanzaron hacia la capital y se detuvieron “a 200 kilómetros de Moscú”. Prigozhin se defendió y afirmó que su objetivo no fue “derrocar el poder en el país” sino evitar la “destrucción del grupo Wagner”, pero que no quiso “derramar sangre rusa”.

“Demostramos un alto nivel de organización que debería tener el ejército ruso”, agregó Prigozhin.

Además, afirmó que en su recorrido, los civiles le expresaron su apoyo, algo que expone la fragilidad del poder en Rusia.

“Los civiles nos recibieron con banderas rusas y con el símbolo de Wagner”, afirmó.

Descolocó a Rusia

El presidente Vladimir Putin, en un mensaje a la nación el sábado, prometió responder con dureza a lo que calificó de “puñalada por la espalda”.

El sábado por la noche se informó que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, había mantenido por un acuerdo con Putin conversaciones con Prigozhin, y que el jefe de Wagner había aceptado detener el avance de sus combatientes hacia Moscú para evitar el derramamiento de sangre.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció, por su parte, que Prigozhin podría trasladarse a Bielorrusia, bajo garantía personal de Putin, y que se abandonaría el caso penal contra él ni habría persecuciones contra sus seguidores.

En la UE analizan el hecho

Los ministros de la Unión Europea pidieron cautela ayer luego que una fallida revuelta de mercenarios en Rusia generó dudas sobre el control del poder del presidente ruso Vladímir Putin y si los mercenarios podrían instalarse justo al otro lado de la frontera en Bielorrusia.

En conversaciones en Luxemburgo, algunos ministros de Relaciones Exteriores de la UE señalaron que el breve levantamiento encabezado por Yevgeny Prigozhin, el líder del Grupo Wagner, es como si Putin hubiera desatado a su propio monstruo como Frankenstein. Varios también señalaron que quedan muchas preguntas, incluyendo el paradero preciso de Prigozhin y si llevará tropas con él.

Muchos parecían estar de acuerdo en que una respuesta clave a la crisis sobre Rusia era ayudar a Ucrania a sacar cualquier ventaja posible de la situación.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, que presidió la reunión, dijo que el monstruo que Putin creó con Wagner está “actuando en contra de su creador”. Agregó que “el sistema político muestra fragilidades y el poder militar se resquebraja”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, dijo a los periodistas que Putin “no puede deshacerse de los fantasmas que invocó, y ahora lo perseguirán”. Citó la revuelta como prueba de que “hay grietas en la estructura de poder” en Rusia.



Biden negó injerencia

Los occidentales “no tuvimos nada que ver” con la fallida rebelión del jefe del grupo Wagner en Rusia este fin de semana, afirmó ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.“Convoqué a nuestros aliados clave en una llamada de Zoom”, declaró Biden a periodistas.

“Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la Otan”, afirmó. “Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso”, agregó. Biden comentó además que para mantener la “coordinación” hablará con los jefes de Estado y se asegurará, según comentó, de que están “de acuerdo”.

El mandatario estadounidense consideró que aun es “demasiado pronto” para

acar conclusiones sobre lo ocurrido.