Se mantienen los cortes de ruta y protestas sociales en Jujuy

domingo 25 de junio de 2023 | 6:02hs.

Miles de manifestantes cortaron ayer nuevamente varios puntos de circulación en Jujuy, en rechazo a la polémica reforma constitucional sancionada esta semana y que, entre otros puntos, prohíbe justamente la protesta social. Los cortes se realizaron en San Salvador de Jujuy, pero también en Perico y Purmamarca, además de otras localidades de esa provincia del noroeste. Además del rechazo a la reforma de la carta magna provincial, los gremios docentes mantenían sus reclamos salariales, luego de haber planteado que sus ingresos figuran entre los más bajos del país. Pese a ello ayer resolvieron volver a las aulas mañana. Los diversos manifestantes además expresaron su rechazo a la fuerte represión de la que fueron objeto desde el fin de semana pasado, con decenas de heridos por balas de goma y de detenciones, por las fuerzas policiales que dispuso el gobernador Gerardo Morales.



Levantaron en la 66

Con un escenario más amainado comparado al de los últimos días, ayer se levantó el corte de la Ruta 66, que conecta San Salvador con la localidad de Perico.



Tras la intervención de Gendarmería, que con un oficio del Poder Judicial solicitó el desalojo de las rutas, finalmente se logró la liberación total de los carriles. Los reclamos eran por aumento salarial para los trabajadores de la docencia y, sobre todo, en rechazo a la reforma constitucional por parte de los pueblos originarios.



Ellos temen que avancen sobre sus territorios. “Gerardo Morales nos dio la espalda, nos reprimió y por eso no lo queremos más en el gobierno. Ya no confiamos en él porque nos miente”, mencionó una manifestante a C5N. Paralelamente, aún se mantenían 14 cortes de ruta. El principal es el de la ruta de Purmamarca, que se encuentra totalmente bloqueado.



Greta Thunberg solidaria

En el marco de la continuidad de reclamos se conoció ayer el mensaje en las redes de la joven ambientalista internacional Greta Thunberg en solidaridad contra la represión al pueblo de Jujuy, en el marco de una movilización contra el “colonialismo financiero” en las calles de Basilea, Suiza. “Nos mostramos en solidaridad con la gente de Jujuy en Argentina, que están siendo masacrados por la extracción del litio”, dijo la joven sueca. “El mundo no los va a dejar solos y vamos a luchar al lado de ustedes. Manténganse fuertes”, completó.

Docentes jujeños vuelven al aula

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) de Jujuy, que sostenía un paro por tiempo indeterminado desde hace tres semanas, decidió ayer levantar la medida de fuerza tras analizar en una asamblea general la propuesta de aumento salarial ofrecida por el gobierno local, mientras que los docentes nucleados en Sadop resolvieron una medida similar. Los docentes del nivel inicial y primario, nucleados en su mayoría en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), por su parte, avanzaban este sábado en asambleas zonales -iniciadas ayer-, y en el marco de un congreso provincial, a resolverse mañana a partir de las 10, definirán si retornarán también mañana a las aulas en la provincia. En el marco del sostenido paro docente, el gobierno jujeño convocó el pasado jueves a los gremios y propuso mejoras en distintas variables y conceptos, que permitirán arribar a un mínimo salarial docente de $200.000, a liquidar con los haberes del mes de junio. También ofreció que, de levantarse el paro, no se tomarán en cuenta los días no trabajados. “Se decidió levantar el paro, pero bajo protesta”, expresó la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, tras concluir ayer una extensa asamblea que sumó más de 400 profesores asistentes.