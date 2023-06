La balanza energética mejoró en U$S 1.200 millones

domingo 25 de junio de 2023 | 6:02hs.

“La balanza de dólares de la energía fue negativa por U$S 222 millones en los primeros cinco meses del año. Pero, respecto al año pasado, mejoró en U$S 1.200 millones. Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía, se tiene que el efecto precio generó un extra de U$S 294 millones y el efecto cantidades uno de U$S 906 millones”, resumió la cuestión Nadin Argañaraz, director del instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf).



Precios y cantidades

El economista hizo cuentas y explicó que el principal aporte vino del lado del ahorro debido a menores importaciones. “Por el menor precio de la energía importada se ahorraron U$S 343 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de U$S 858 millones: la suma da la cifra de U$S 1.200 millones”, precisó.



A su vez, del otro lado de la cuenta, las mayores cantidades vendidas al exterior compensaron el menor precio, siendo nulo el efecto sobre la balanza de dólares.



El sector energético, que ha aportado a los pesares macroeconómicos de los últimos años debido a la acumulación de subsidios (costo fiscal), el déficit comercial (costo en divisas) y reclamos de los hogares y comercios por problemas en la prestación de servicios y de las empresas productoras de combustibles y prestadoras de servicios por obstáculos para importar insumos y bienes de capital, es visto sin embargo como uno de los pilares de la eventual recuperación de la economía argentina, debido al fortísimo aumento de la producción de Vaca Muerta, en particular de gas.



La perspectiva de menores importaciones de gas, debido a la próxima inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, que en una primera etapa unirá Tratayén (Neuquén) con Saliquelló (Buenos Aires) y abastecerá principalmente al área metropolitana de Buenos Aires, principal aglomeración humana y centro de consumo del país, y un aumento de las exportaciones, inicialmente de combustibles líquidos y también de gas a Chile, y más adelante (obras adicionales mediante a Brasil) y por barco a grandes centros de consumo en Asia y Europa, mejorarían la balanza comercial.