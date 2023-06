Vínculos tóxicos: paternidad irresponsable

domingo 18 de junio de 2023 | 6:00hs.

Por Marulina White (María Álvarez) Realizadora audiovisual y diseñadora

Entender que existe gente mala, que las decisiones las tomamos todo el tiempo desde levantarnos o posponer la alarma, que siempre tenemos la opción de ser mejor persona y que elegimos si serlo o no.



En una sociedad donde las infancias siempre quedan en el medio de una disputa de pareja, a mi entender y opinión no la salvan -los hijos no salvan parejas/matrimonios- y si tanto hablamos de salvar vidas, ocupémonos de las que ya forman parte del planeta Tierra. Hay padres que abortan a los 3, 5, 20 años y como dijo mi padre biológico, Pablo “El Negro” Blanco: “Yo nunca me preocupé por ustedes porque sabía que tenían una madre que los iba a mantener bien”.



Hacerse cargo, más allá de que es una responsabilidad, es un derecho de esa infancia. Hacerse cargo es criar, es costear las necesidades básicas de esa criatura que no eligió ser parte de este mundo, es saber su gusto de helado y su color favorito. Dejemos de romantizar el abandono con la frase “los hijos eligen a sus padres antes de nacer”, lavándose las manos a lo Poncio Pilato, cargando la responsabilidad en un bebé recién nacido o una infancia o un adulto -hijo de un padre que lo abandonó- y desligando a la única persona responsable, EL PADRE QUE ABANDONÓ.



Hasta el día de hoy siglo XXI de la generación 2.0, la inteligencia artificial y todas las tecnologías, la sociedad sigue estigmatizando a las personas que han sido abandonadas por sus padres cuando su única acción fue nacer y no cuestiona a los responsables reales de ese hecho. Para que haya una vida humana de un “embarazo no deseado” se necesitan dos personas sin haber usado preservativo, la responsabilidad empieza mucho antes de que se forme el cigoto y se fecunde el óvulo. Si esas personas tuvieron acceso a Educación Sexual o si bien ya son adultos con dos hijos previos como en el caso de mi padre biológico, la responsabilidad la debemos tener como personas que tienen relaciones sexuales y eligen si usar un profiláctico o no, y cito a mi padre “yo jamás me cuidé porque siempre tuve acuerdos con mis parejas”, lo escribo y aún no lo puedo creer.



Donde el mejor de los escenarios es traer una nueva vida al mundo, sin contemplar la cantidad de enfermedades de transmisión sexual y consecuencias muchísimo más graves, incluso hoy hay personas informadas que deciden no cuidarse con un preservativo con excusas completamente ridículas.



Para ser libres hay que ser responsables. Haber tenido relaciones sin preservativo, que haya una persona más en este mundo a causa de eso y que quién haya tenido el encuentro no se haya hecho cargo, ni antes, ni durante ni incluso hasta ahora, no solamente describe a una persona irresponsable sino a un verdadero… Complete la frase como mejor le resulte.



Responsabilidad paternal es responsabilidad afectiva.

Si sos padre y abandonaste a tus hijos, el adulto de la relación siempre vas a ser vos, porque ese hijo abandonado siempre te verá con ojos de niño. Del niño abandonado que sufre bullying en la escuela por tu abandono, del niño abandonado que hoy no tiene a quien darle el trabajito que hizo en el jardín para su papá, el niño abandonado que hoy no tiene nada que festejar porque hoy lo único que tiene es tristeza, confusión y desamparo. Abandono.



Feliz día a los padres que se lo merecen, feliz día a mi papá por adopción Manuel Julián Álvarez Farrán, El Nene, el abuelo, Donal, el viejito que siempre se ríe, Don Álvarez. Gracias, abuelo, por los 17 años más hermosos de mi vida, gracias por criarme, gracias por amarme y enseñarme tanto, gracias por educarme, gracias por despertarte temprano hasta el último día de tu vida para despedirme cuando me iba al colegio. Gracias, gracias, gracias.



Yo no tengo a qué tenerle vergüenza, mi padre biológico me abandonó y sigue eligiendo hacerlo hoy. Osando manipularme diciéndome hija mía. Sabiendo que toca la herida, la revuelve con una estaca hirviendo y que cuando sangra, rinde culto a sus santos de devoción. Me dice “Mientras sigas insultando y agrediendo no te voy hablar, vastante (sic) daño ya diste, si no peleas con alguien no estas feliz,estas quedando sola,cambias mi hija es para bien tuyo, no acepto tu mensaje. Que dios y la Virgen te bendiga” (mi papá sabe escribir, pero lo hace con faltas de ortografía porque sabe -también- que eso me molesta-ba). Al igual que cuando lo llamé para decirle que todo indicaba que tenía cáncer de piel y me dijo “Dios te va a sanar”, inolvidable.



El daño no es mío, el odio no es mío, el desprecio no es mío; todo pertenece a quien lo siente y lo genera. Todo te pertenece papá .



No me tengan lástima ni pena. Si son padres, sean también humanos. Sálgase del rol de superhéroe y anímense a sentir. Sus hijos no necesitan el último iPad para vivir, mañana seguro sale uno nuevo. Diferente de los valores, la educación y el amor que les puedas dar. De la enseñanza de que sus padres también son humanos que sienten y están tristes. No los carguen diciéndoles cuánto se desviven por “darles todo”. Si les van a “dar todo” que sea amor y por amor, que lo único que siempre cargamos en definitiva es lo que aprendemos y lo que no, lo que vivimos y lo que no, lo que aprendimos. Y lo que no. También respeten la sexualidad de sus hijos, que lo que importa es tener valores y ser buenas personas, y eso nada tiene que ver con la intimidad sexual de cada uno.



En mi primer año de colegio me decían que se me “había quemado la cuna” porque soy negra, igual que mi papá pero “me quemé y por eso no me quiere”, como un pan que se te pasa de horno ¿vio? Eso también es educación no adquirida o mal aprendida. Vi la publicidad de “Argentina contra el bullying” de presidencia, todos los personajes son estereotipados, la nena de pelo corto, el varoncito dulce de lentes, ¿Argentina contra el bullying? Para pensarlo…



Una aclaración importante, no tengo la receta de la felicidad ni mis palabras son reglas de vida talladas sobre una piedra, hoy escribo cómo hija abandonada que día a día se informa e investiga para no cometer los mismos errores y poner un paño frío a la herida. Para ser mejor persona. Me auto-educo día a día, porque en definitiva nacemos y morimos solos, y somos nosotros mismos con quien vivimos toda nuestra vida.