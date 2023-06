Bajó a dejar a su hijo en la escuela y le robaron el auto

sábado 10 de junio de 2023 | 6:03hs.

Una mujer de 32 años, denunció en Posadas que un desconocido le robó su vehículo cuando lo dejó frente a la escuela de su hijo en horas de la mañana de ayer. El coche fue recuperado más tarde y los efectivos hallaron un arma dentro y documentaciones de un brasileño exconvicto.



La denuncia fue realizada en la Comisaría Tercera de la capital provincial cerca de las 8.30. Marlene B. expresó que se movilizaba en un Fiat Mobi y poco antes de las 8 llegó al colegio Inmaculada Concepción, donde asiste su hijo. Estacionó, bajó y dejó la llave puesta y en ese breve momento se lo llevaron.



La mujer expresó que no llegó a reconocer al ladrón, aunque sí logró ver que se trataba de un hombre calvo, de estatura media y con ropa de lana clara.



Ante esto, los efectivos policiales montaron un operativo para dar con el auto. Mediante esto hubo novedades a las 13.30.



El Mobi fue encontrado en una calle sobre 224. Se trata de un lugar descampado, en cercanías de la ruta provincial 12 y la llamada ex Garita, jurisdicción de la Comisaría Quinta de Garupá.



Se detalló que fue un familiar de la denunciante quien, abocado a la búsqueda, identificó el vehículo en la calle y empezó a seguirlo. En determinado momento el conductor se metió a la calle de tierra, se bajó y huyó hacia un monte del lugar, por lo que no pudo ser atrapado.



Según se reconstruyó, se trataba de un hombre con tonada brasileña que había huído a los gritos de “me mandaron a robar ese auto”. Los efectivos que arribaron al lugar tampoco pudieron dar con el delincuente.



Se convocó a la Policía Científica para la realización de las correspondientes pericias. En esa instancia pudieron con todos los elementos sustraídos a la víctima y un celular que sería del ladrón, por lo que será sometido a pericias. También había documentos del malviviente, como una “ficha de presidiario” de una cárcel de Brasil.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un arma de fuego. Se trata de un revólver calibre 44 con cinco cartuchos sin percutir.



Por orden judicial el vehículo fue trasladado a la Comisaría Tercera y quedó a disposición de las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Fernando Verón. Persiste la búsqueda del malviviente, que ya está identificado.