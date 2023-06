La furia de Dalma Maradona contra el presidente del Napoli: “El estadio tiene mi apellido y me prohibiste entrar”

martes 06 de junio de 2023 | 10:08hs.

Su hermana ya se había manifestado días atrás. Y ahora fue ella quien hizo lo propio. En más de una oportunidad, tanto Dalma Maradona como Gianinna dejaron en claro que lo que opina una es también la consideración de la otra. Como si hablara una sola.

La semana pasada, Gianinna Maradona voló con destino a Nápoles, Italia, para estar presente en los festejos por la consagración del club Napoli que salió campeón de la serie A de Italia y logró el tercer título en su historia. Es que su padre, Diego Maradona, fue un ídolo para el club en el que se destacó como figura entre los años entre los años 1984 y 1990. La exmujer de Sergio Kun Agüero no viajó sola: fue acompañada por su madre, Claudia Villafañe, quien también se mostró emocionada en las redes sociales por regresar a la ciudad en la que vivió tiempo atrás, cuando estaba en pareja con el exjugador que falleció en noviembre 2020.

“No voy a estar participante de ningún homenaje, ni nada en particular. Vuelvo a Nápoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre”, aseguró la diseñadora de moda en un escrito en el que también apuntó contra el fanático italiano a quien, en agosto 2020, Maradona le cedió de por vida los derechos de su imagen y su marca. “Tenemos litigios legales con Stéfano Ceci y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, indicó sobre el hombre que en paralelo, ese mismo día, estuvo presente en un homenaje que el club italiano le hizo a Diego Maradona, días antes del partido del cierre de la serie A.

Si bien Gianinna Maradona no estuvo presente en el encuentro que tuvo lugar el fin de semana, en el partido contra Sampdoria, quien sí lo disfrutó desde la platea fue Claudia Villafañe, q estuvo sentada al lado de Carolina Baldini, la mamá de Gio Simeone, quien hizo un gol y se lo dedicó a Maradona.

Desde Argentina -ya que no viajó a Italia- quien también se expresó, y no en los mejores términos, fue Dalma Maradona. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su furia contra Aurelio De Laurentiis, el presidente del club Napoli, a quien responsabilizó por no poder estar presente en aquellos festejos.

Primero, compartió imágenes del gol que marcó el hijo del Cholo Simeone, quien levantó la camiseta número 10 durante el festejo en la cancha. “Qué golazo, y qué dedicatoria”, destacó Dalma mencionado al futbolista y agregó: “Muchas gracias y, a todos los napolitanos, los amo. Gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club”.

Luego, apuntó directamente contra De Laurentiis. “A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”, escribió desatando una fuerte interna entre el dirigente y los herederos de Maradona.

“Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos”, agregó la actriz que se quedó en Buenos Aires mientras su madre y su hermana viajaron a Nápoles, aunque Gianinna tampoco ingresó al estadio el último fin de semana.

A fines del 2021, Dalma Maradona ya se había expresado en contra de De Laurentiis cuando viajó a Nápolis para filmar La hija de Dios, un documental sobre su padre con el que recorrió distintas ciudades, y no pudo ingresar al estadio.

“Le escribí con respeto, le conté mi proyecto, y lo leyó pero no me respondió”, contó por aquel entonces en La Gazzetta dello Sport. “También le pedí que intercediera en el caso de Lorenzo Insigne, que sé que quiere participar en la producción, porque mi padre significó mucho para él y hasta lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos hizo saber que no puede estar sin la autorización del club y el Napoli se lo negó”, agregó la actriz.

Y continuó: “Nápoles fue la última parada de mi viaje. A través de la productora local The Bronx, pedimos las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio, pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un mail de muy pocas palabras y sin explicar los motivos. No sé qué pasa y no poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura”.