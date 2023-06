The End celebra en el Luna Park los 50 años de una obra maestra de Pink Floyd

lunes 05 de junio de 2023 | 6:00hs.

Con motivo de los 50 años que se cumplieron el pasado 1 de marzo del lanzamiento de The Dark of The Moon, obra maestra de Pink Floyd; la banda tributo The End presentará el próximo 29 de junio un show celebratorio en el estadio Luna Park, en el que recreará con su reconocida fidelidad el famoso disco del cuarteto británico.

Clásicos como Money, Us and Them, Time, The Great Gig in the Sky y Brain Damage, entre otros, sonarán con la misma precisión que en el registro de 1973, de la mano de la formación nacida a principios de los ‘90, considerada la mejor banda tributo a Pink Floyd en el mundo.

A lo largo de su historia, The End tuvo el privilegio de contar con invitados de lujo ligados a la historia de la banda británica, como el bajista Guy Pratt, el multinstrumentista Jon Carin y las coristas Durga y Lorelei McBroom.

Además de la fidelidad sonora, para el concierto en el Luna Park, la banda promete un show inmersivo, que lo convertirá en una experiencia musical y sensitiva.

Para ello, se apoyará en efectos sonoros que atravesarán a la audiencia y se cruzarán con la música en vivo, lasers y proyecciones visuales.

Cuando se cumplieron los 50 años del lanzamiento del célebre disco, el cantante de The End, Jorge Moffat, ofreció su punto de vista a pedido de Télam acerca de este álbum.

“Es una de las grabaciones más influyentes de la historia de la música progresiva de los años 70. El álbum combina sintetizadores modernos con la música clásica y la poesía para crear una experiencia musical única. Esto hizo que fuera un éxito de ventas y sentó las bases para el resto de la música progresiva de la época”, definió.

Y agregó: “El álbum también fue innovador en su uso de conceptos artísticos para contar una historia completa, lo que se convirtió en una característica común en la música progresiva de la época”.

Moffat apuntó además a The Dark Side of the Moon como un ejemplo de que “una obra conceptual puede tener éxito en la radio sin sacrificar su calidad artística. Esto es posible gracias a la combinación de letras poéticas, composiciones de alto nivel y una producción excepcional”.

“En comparación con otras composiciones de Pink Floyd, los temas en este disco destacan por su uso profundo de sintetizadores y efectos de sonido, así como por su estructura de canción distintiva. Estas características crean una sensación de profundidad y complejidad en las canciones. Esto se ve reflejado en la letra profunda y poética y en la forma en que las canciones se relacionan entre sí para contar una historia. También hay una clara influencia de la música clásica en la grabación”, analizó el cantante de The End.

La entradas para el show de The End en el Luna Park por los 50 años de The Dark Side of the Moon pueden conseguirse a través de Ticketportal.