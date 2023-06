Todos merecemos poder bailar y crear

domingo 04 de junio de 2023 | 11:00hs.

Hasta hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen en un complejo entramado representantes de los quince sectores de las industrias culturales del país. Hubo rondas de negocios, charlas, talleres, shows y todo tipo de intercambio en este ambicioso proyecto que es el Mica, Mercado de Industrias Culturales de la Argentina. Con un fuerte mensaje partidario (Cristina Fernández y Lula Da Silva fueron parte de los mensajes de bienvenida) en pleno año electoral, el mercado busca crecer y afianzarse como necesaria política de Estado.



Si bien Misiones no desplegó su relevancia en el rubro danza, a pesar de ser la primera provincia en tener ley e instituto en la materia, la Tierra Colorada es parte de los avances que está albergando el sector.



Así, invitada como compradora en las rondas de negocio con su festival Mef, Gabily Anadón es una de las referentes misioneras de la danza este año y reconoció tener el “honor de representar a la provincia con un festival independiente que tiene la capacidad de vincularnos con otras provincias y sectores y de llevar espectáculos de calidad a Misiones”.



Junto a su colega y amigo Daniel Payero Zaragoza y como parte del Movimiento Federal de Danza y su red de festivales, alegaron que encuentros como el Mica le permiten seguir generando un circuito de danza nacional.



“Todo se relaciona porque desde la Fundación nos comprometemos también en bajar herramientas que tienen que ver con ¿cómo escribir un proyecto? ¿cómo hacer un presupuesto? ¿cómo me presento? Y todo eso que se necesita saber para poder ser parte del mercado de la industria cultural. Entonces la idea es que nosotros, cada año, tengamos más gente invitada y preparada de distintas provincias, para formar parte de los mercados”, explicó Anadón, al tiempo que sumó que la danza tiene mucho más para ofrecer de lo que se le suele endilgar. Obras complejas con composición coreográfica, dramaturgia del movimiento son parte de la formación que anhela profundizar para hacer de la danza un verdadero mercado industrial.



Es más, composición coreográfica y dramaturgia de obra, escritura de proyecto y legislación y derechos laborales son las herramientas que el Movimiento Federal está impulsando en todo el país.



En esa línea también alegó que el Mica “tendría que poder tener un espacio en el que se piensa las lógicas de la comercialización de nuestro trabajo” para poder establecer cuánto vale el trabajo.



Y aunque la programación del Mica tiene representantes de todas las provincias, los artistas definen que el gesto de ser federales no termina de despegar al tener epicentro en la Capital Federal. En ese sentido, Gabily reflexionó que “no podemos ser federales porque no tenemos estructura para hacerlo. O sea, el país no tiene un funcionamiento federal, entonces por más de que haya buenas ideas y un espíritu que quiera lograrlo, después te encontrás con que no tenes teatros, no tenés oportunidades administrativas... no hay estructura, el Estado es la primera organización deficiente que hay en términos de federalización”, postuló la coreógrafa.



Ley nacional, más cerca

Por eso, es imperante se sancionen leyes con injerencia nacional como por ejemplo la de la danza, que esta semana tiene un protagonismo clave en el Congreso de Nación.



Tal como relató Anadón, por primera vez los proyectos de ley -actualmente con estado parlamentario en Diputados- pasan a un instancia informativa en la Comisión de Cultura. “El presidente de la Comisión de Cultura de Diputados Hernán Lombardi convoca a reunirse para que las personas representantes de los dos proyectos puedan exponer e informar acerca de ellos. Eso es histórico, nunca antes llegamos a esta instancia”, celebró Gabily. Cabe resaltar que ambos proyectos nacieron de fundaciones de la danza y son prácticamente iguales en todo su desarrollo salvo el financiamiento, de donde vendrán los fondos para sostener el instituto nacional de danza y sus actividades.



“Tenemos mucha confianza y por supuesto que esperamos llegar a que la ley sea tratada pero por lo pronto celebramos esta oportunidad y en ese marco el miércoles Mariela Ruggeri -que es la presidenta de la Fundación Movimiento Federal de la Danza- va a exponer sobre el proyecto de ley nacional que hemos presentado, y yo voy a exponer sobre la única ley de danza que existe en el país, que es la de nuestra provincia”, aclaró Anadón.



De esta manera, recordó la importancia de que la sociedad entera acompañe esta lucha de tantos años, entendiendo que no es una ley sólo para el sector.



“Es para toda la Argentina, tiene que ver con el derecho humano de acceso a la danza en el país. Entonces, para mí, es un muy importante que nos acompañe no sólo la comunidad artística, sino la comunidad en general. ¿Quién no tiene un sobrino, una hija, un nieto que va a danza? Entonces pedimos nos acompañen, sino la verdad que nos queda grande el sombrero”, cerró.

Para agendar

En el Borges



El jueves se presenta en el Centro Cultural Borges la obra ‘¿Qué significa de a tres?’, dirigida por Gabily Anadón. La pieza es uno de los 57 proyectos seleccionados en la Convocatoria Federal Situar Danza 2023.