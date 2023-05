Rally retro

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:06hs.

El binomio de Leandro N. Alem Pauly Koch-Marcelo Horchuk (VW Gol) ganó la segunda fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos de Puerto Rico, Capioví y Garuhapé.



Pauly Koch (61 años) volvió a la victoria después de 13 años ya que su última victoria fue en San Martín 2010. Además, el piloto de Alem sumó su tercera victoria en Puerto Rico localidad donde ya ganó en el 2004 y en el 2007.



“Es una alegría enorme, ganamos con varios mecánicos de la vieja escuela, eso quiere decir que podemos seguir corriendo y compitiendo con los chicos nuevos. La victoria que no me esperaba pero que la salimos a buscar y se nos dio”, dijo Koch, quien lleva más de 25 años corriendo.



El podio del Grupo A lo completaron Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana (VW Gol) y Diego y Kevin Jacovoski (VW Gol).



La categoría Hibrido la ganó otro experimentado y Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) regreso a la victoria. El posadeño se vio beneficiado por los abandonos de Héctor Finke Jr y de Maicon Paulus a menos de un kilòmetro del final. Los dos rompieron palier. Así Vidal Rodríguez que había empezado mal el rally con un fuera de camino tuvo su premio a no bajar los brazos.

Vidal Rodríguez impuso su categoría en Híbrido.

En la N3, venció nuevamente la dupla de San Vicente integrada por Fernando “Choco” Schmit-Agustín Schuster (Honda CIvic). Segundo que el binomio Martín Cassoni-Enzo Dos Santos (Renault Clío) y tercero se ubicó el campeón José Luis Stellmanchuk-Mauro Kondratiuk (VW Gol Trend).



En la N2 16v, se impuso Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta Kinetic). Segunda quedó Nancy Weber-Francisco Répula (Renault Clío) y tercero Luis Da Luz-Marcelo Horchuk (Ford Fiesta Kinetic).



En la N6, la dupla de Santa Rita, Marcos Marchiotti-Kymberlyn Marchiotti (VW Gol) ganó por primera vez y lo celebró junto a toda su hinchada, que llegó desde el otro lado de la provincia. Segundo quedó el campeón Mario Steurer-Dyango Barrios y tercero fue Pablo De Francesco-Walter Acosta (VW Gol).



En la AZ Ligth, la dupla de El Soberbio Gabriel Cabral-Leandro Schunke (VW Gol) logró su segunda victoria consecutiva. Segundo terminó Eduardo Weiss-Walter Purgart (Renault 18), quien logró su primer podio. Tercero fue Yamil Pettersen-Javier Espinola (Renault 18).



En la N2 Light la dupla Cristian Andrez-Luciano Kroch (VW Gol) ganó por primera vez y lo celebró con su hinchada que llegó desde El Soberbio. La dupla de Colonia Aurora integrada por Luis Amaral y Carlos Mello (VW Gol Trend) y tercero fue la dupla de Posadas integrada por Horacio Sauer-Sonia Rivas (Ford Ka), que hizo una gran segunda etapa y saltó del sexto al tercer puesto.



Entre los cuatriciclos los ganadores fueron Mani Dornelles, quien venció en la categoría Pro. Segunda fue Jehodaia Luzne y tercero llegó Juan Cruz Giménez. Nicolás Otrowski fue el vencedor en la categoría Senior. Entre las motos la Enduro Señior fue para Leandro Korol, seguido por su hermano Nicolás. En la Enduro Sport Carlos Stemaszezuk se llevó la Etapa 1, segundo viene Javier De Olivera.