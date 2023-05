El 53,26% de los misioneros muere por enfermedades no transmisibles

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:06hs.

Más de la mitad de los misioneros mueren a causa de enfermedades no transmisibles y en gran medida, evitables, a juzgar por factores de riesgo como consumo de sal, tabaco y sedentarismo. El sistema circulatorio lidera las causas de mortalidad en la provincia, mientras que en segundo lugar están las enfermedades respiratorias y en tercer lugar, los tumores. Los datos se desprenden del Boletín de Mortalidad General por Causas Seleccionadas de la Clasificación Internacional de Enfermedades, del año 2022 publicado recientemente por el Ministerio de Salud de Misiones.



La cifra del año pasado supera cuatro puntos porcentuales a la estadística del año anterior. Es decir, en la provincia los fallecimientos por las enfermedades no transmisibles, para 2022 representaron el 53,26% y para 2021 fueron del 49,49%.



“A pesar de registrar un incremento con respecto al valor del año anterior, aún las enfermedades no transmisibles no han vuelto a promediar el 60% de las muertes registradas como lo fue entre 2013 y 2020. El total de defunciones generales, que incluye las muertes de menores de un año y los mayores, alcanzó en 2022 la cantidad 9.495 fallecimientos (9.339 mayores de un año o más y 156 de menores de un año)”, describe el documento oficial.



Asimismo, el Boletín de Mortalidad se completa con otras tres causas de muerte: el cuarto lugar es por enfermedades infecciosas o parasitarias siendo el Covid-19 responsable de la mayoría de los decesos; la mortalidad por causas externas ocupa el quinto lugar y el sexto lugar es de la Diabetes Mellitus.



En simultáneo a la actualización de los números del 2022, la cartera sanitaria provincial realiza un análisis comparativo entre los años 2008 y 2022, que llega a la siguiente conclusión: “destacan un aumento de las enfermedades del sistema circulatorio, del 34% al 38%; la proporción de muertes por tumores pasa de segunda causa a la tercera; las enfermedades del sistema respiratorio se ubican como segunda causa de muerte; las enfermedades infecciosas y parasitarias pasan del sexto lugar al cuarto; el descenso relativo de las muertes por causas externas y el aumento de diabetes”.



Enfermedades crónicas

Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de muerte en el país y Misiones no escapa a esa tendencia. Ese grupo se compone por las patologías crónicas y las lesiones externas como accidentes, homicidios y suicidios.



Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los estilos de vida en los que predomina el sedentarismo y la mala alimentación. En ese sentido, aparecen también como factores de riesgo la hipertensión arterial, el colesterol, sobrepeso y obesidad, consumo de tabaco, y excesivo consumo de sal en las comidas.



“Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en la provincia. La tasa bruta de mortalidad de este tipo de enfermedades representa 243 muertes por cada 100 mil habitantes. Sumaron 3.160 (33,28%) fallecimientos, de los cuales 1.736 corresponden a hombres”, detalla el Boletín.



“De esas 1.736 muertes, 166 fueron por enfermedades hipertensivas; 970 por enfermedades isquémicas del corazón; 36 por complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca; 124 las demás enfermedades del corazón; 391 por enfermedades cerebrovasculares; 9 por aterosclerosis y 40 por las demás enfermedades del sistema circulatorio. La mayor cantidad de decesos se da después de los 55 años; en tanto se notifican cinco fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio en la franja de 15 a 19 años”.



Sistema respiratorio

Las enfermedades del sistema respiratorio (1.601) son la segunda causa de muerte y representan el 16,86% del total. Se destaca que una proporción importante de consultas, hospitalizaciones y muertes por las enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso, y entre ellas la neumonía y la enfermedad tipo influenza son las de mayor frecuencia y gravedad. En el caso de las muertes, el recuento se concentra en las neumonías e nfluenzas (1127) y Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (301). En cuanto a los grupos etarios se acentúa aún más en las edades por encima de los 70 años. Para este grupo etario se registraron 1.085 muertes a causa de enfermedades del sistema respiratorio.



Cáncer

Las muertes por tumores se ubican como tercera causa de muerte con un total de 1.355 muertes. El 51,37% de este total son de hombres y el porcentaje restante corresponde a las mujeres. Su tasa bruta de mortalidad es de 104 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En 2021 el valor fue de 113; por tanto, se trata de un descenso en el valor del indicador. En los hombres es más predominante la muerte por cáncer de pulmón (124) y colon (91) mientras que en las mujeres los más frecuentes son el de mama (134) y el cáncer de útero (115).



“Dentro de los tumores, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón es el de mayor impacto: 185 muertes, colon: 161, mama: 137, útero: 115 y próstata: 95”, enumera el documento estadístico. Al repetir el análisis general de muertes, según sexo los tumores pasan a ser la tercera causa de muerte para las mujeres; en total 659; en 2021 la cantidad fue de 695 y también fue la tercera causa de muerte.

Decesos por causas externas

La mortalidad por causas externas ocupa el quinto lugar con un total de 623 (6,56%) muertes registradas. La tasa bruta paso de registrar de 40 muertes por cada cien mil habitantes, durante el 2021; a registrar para el 2022, 48 muertes por cada cien mil habitantes. Ésta causa de muerte o más bien grupos de causas son responsables de una gran cantidad de “Años de Vida Potencialmente Perdidos” (AVPP). En total por AVPP, durante 2022 se perdieron 20.719 años. El análisis cobra relevancia por afectar principalmente a los grupos etarios más jóvenes.

En cifras

9.495 fallecimientos hubo el año pasado en Misiones por diferentes causas: 9.339 fueron mayores de un año o más y 156 de menores de un año de vida.

En 2022 hubo 847 muertes por Covid-19 en la provincia

Aunque ahora se atraviesa una normalidad plena, la pandemia de Covid terminó por extenderse. Foto: Marcelo Rodríguez

Tras más de dos años y con una situación epidemiológica completamente distinta a lo que fue el pico de la pandemia, en junio de 2022 la provincia de Misiones resolvió discontinuar la emisión del parte de Covid-19 que en los últimos tiempos salía de manera semanal.



Y si bien durante los primeros meses era mensual, después se dejó de difundir el parte epidemiológico.



No obstante, en el último Boletín de Mortalidad procesado por el Ministerio de Salud Pública local se dio a conocer que el año pasado 847 misioneros murieron a causa del coronavirus.



“Las enfermedades infecciosas y parasitarias se ubican como cuarta causa de muerte, en razón de la incorporación dentro de la categoría de las muertes producidas por Covid-19. En total la categoría acumuló 970 muertes; siendo las muertes por Covid en total 847, 494 en el caso de los hombres y 353 en el caso de las mujeres”, se detalla.