Por primera vez la Reina del Turismo de Iguazú se convirtió en soberana trinacional

domingo 28 de mayo de 2023 | 23:40hs.

Hace 8 años se lleva adelante el certamen de belleza de las tres fronteras donde las reinas de turismo de Foz do Iguazú, Brasil, Ciudad del Este Paraguay y Puerto Iguazú Argentina compiten por el título de reina Trinacional y representan a los destinos en las ferias de promoción. El certamen 2023 se llevó a cabo anoche en las instalaciones de Shopping Paris en Ciudad del Este donde se consagro a María Laura Cuña como soberana. Es la primera vez que una representante de Puerto Iguazú logra el título.

María Laura Cuña, tiene 18 años y representa a Iguazú desde su consagración como reina del turismo desde el año pasado, la joven estudia licenciatura en administración de empresas, maneja redes sociales para promoción de emprendimientos turísticos y se considera responsable y carismática. La joven fue reina del instituto San Lucas 2021 de Puerto Iguazú.

Cuña se preparó para la presentación que entre las pasadas debía presentar un talento y bailo un malambo que sorprendió al Jurado.

Cuña se lució ante sus contrincantes, dos de ellas representaban a Ciudad del Este y Una a Foz do Iguzau Brasil. Lucio un vestido impecable del Atelier Alta Costura con el cual terminó de convencer a los jurados de que era la candidata para representar a los tres países.

El jurado estuvo compuesto por Lulo Taygen Presidente do CODETRI, Antonella Invernezzi - Steel´O no Shopping Paris, Rose Roiek - Gerente do Rio Bourbon CDE,André Aliana – Secretario de Turismo de Foz, Felipe Gonzalez - Presidente do Visit Iguassu, Paulo Angeli - Festival das Cataratas, Bernadete Mehl - B. Well Spa, Dario Rojas - Municipalid de Puerto Iguazú, Ernesto Benitez – Empresario de Puerto Iguazú, Patricia Allegre - Modelo y Emilia Mendez Admisntradora del complejo Supara.