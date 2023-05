Investigan la muerte de una reconocida periodista

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:05hs.

La reconocida Comunicadora Social y conductora de programas de radio correntina, Griselda Blanco (44), fue hallada ahorcada dentro de su casa de la ciudad de Curuzú Cuatiá. El cuerpo de Blanco fue hallado por familiares en la tarde del sábado.



Aunque en un principio trascendió que se trataba de un suicidio, luego los investigadores confirmaron que presentaba golpes y había rastros de sangre en el piso; por lo que no descartan que haya sido torturada y asesinada antes de ser colgada de una soga para simular una muerte voluntaria.



En este marco, uno de los hijos de la periodista descartó la primera versión trascendida y desmintió en el estado que se le encontró a la mujer.



“El cuerpo no fue hallado colgado. Estaba tendido en el piso y lo encontró un hermano de mi mamá”, aclaró en comunicación con el medio El Litoral.



Asimismo, detalló que el cuerpo “estaba golpeado, con sangre, moretones en la cara y con indicios de haber sido estrangulada”.



Por otra parte, en la escena del hecho “se hallaron pelos en las manos de la víctima, que podrían ser señales de que se defendió del ataque”, aseguró a Télam un allegado al caso, que añadió que los accesos a la vivienda no fueron violentados.



El expediente, por el momento bajo secreto de sumario, es investigado por la fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), quien ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de tomar conocimiento de las denuncias públicas de Blanco, que hizo hasta un noche antes de la tragedia.



En su denuncia, la periodista manifestaba sobre el supuesto mal desempeño de la Policía local, además de un caso de abuso a una joven con discapacidades.



“No fue suicidio”

Sus conocidos describieron a Griselda como una periodista crítica y muy comprometida con varias causas. Colegas cercanos a ella indicaron que los últimos días habría sufrido fuertes amenazas.



A su vez, sus hijos Lautaro y Fabián Cesani se expresaron en un posteo de Facebook. “Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada”, señalaron.



Además, en las redes sociales una conocida de la mujer de 44 años viralizó distintos segmentos de audios, donde se le puede escuchar a la comunicadora mencionar lo que probablemente le pudiera pasar, al investigar distintos hechos que acusa a gente de poder.



“Ya veo que le avisan al gobernador y me mandan a matar o algo. Porque viste que yo me meto con algún sector de la Policía. Allá en Monte Caseros no le tocan la adicional y yo siempre estoy hablando. Hasta los delincuentes llegan a mi casa, así que me voy a encerrar ahora”, expresó en uno de sus mensajes.



Tras el hallazgo, el cuerpo de la periodista fue trasladado a Corrientes capital para ser sometido a la autopsia y a las pericias correspondientes.



Ayer, en tanto, fue aprehendido su ex pareja Armando J. (54), quien se desempeña también como periodista y con quien Blanco además trabajaba, señalaron las fuentes.