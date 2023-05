Repúblicanos y democrátas no acuerdan para evitar default

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayero de “inaceptables” las propuestas de los republicanos para subir el límite de endeudamiento del país, y mencionó la posibilidad de apelar a la Constitución para evitar un default.



Las negociaciones para sacar a Estados Unidos de esta crisis cuando se aproxima la fecha del primero de junio y el país podría quedarse sin recursos para honrar sus compromisos, están estancadas entre el gobierno y los líderes opositores del Congreso, que exigen al Ejecutivo un fuerte recorte de gastos a cambio de aumentar el llamado “techo” de la deuda que permite emitir más crédito.



“Ha llegado el momento de que el otro lado (republicano) abandone sus posiciones extremas, porque mucho de lo que han propuesto es simple y llanamente inaceptable”, declaró Biden a la prensa durante la cumbre del G7 en Japón. Acto seguido, declaró: “Estoy considerando la 14ª enmienda”.



La 14ª Enmienda, añadida en 1868 a la Constitución, estipula que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, (...) no debe ser cuestionada”. En otras palabras, los gastos ya votados deben poder ser pagados.



Según algunos expertos, esta disposición hace que el límite de endeudamiento sea inconstitucional. Si el Tesoro se endeuda por encima del límite de deuda fijado por el Congreso, esto violaría la ley, señaló Neil Buchanan, profesor de derecho en la Universidad de Florida.



Pero no cumplir con las obligaciones de gasto fijadas por el Congreso podría ser una violación peor, dando al Tesoro una justificación para pedir prestado más dinero y seguir pagando sus cuentas. Invocar la 14ª Enmienda podría derivar en litigios, pero no hacerlo también implica riesgos.



“Si el Tesoro se queda sin margen para cumplir con sus obligaciones y termina retrasando ciertos pagos, los acreedores tienen un “reclamo legal perfectamente válido”, dijo Buchanan.



En tanto hoy el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se reunirán para lograr un acercamiento o preacuerdo por el límite de deuda antes de que se agoten los recursos.Un tema urgente para el país.