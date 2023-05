Siniestros viales: contención para víctimas y sus familias

domingo 21 de mayo de 2023 | 6:06hs.

A raíz del fatal siniestro vial ocurrido en Gobernador Roca en septiembre de 2021, familiares de una de las víctimas de ese traumático día tomaron esa tragedia para concientizar a todos las personas sobre las consecuencias que hay, producto de incidentes que suceden en distintas rutas del país, como también aclarar que hay una red de contención para aquellos que perdieron algún ser querido por los siniestros.

“Es un compromiso que debemos asumir todos como ciudadanos. El responsabilizarnos al tomar un vehículo. Son muchas las familias destruidas y cada vez hay más familias que quedan mutiladas”, expresó Viviana Mac Dougall, quien es parte de la Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa, abocada a la concientización vial.

Mac Dougall trabaja en la Mesa Federal de Víctimas, la cual está conectada con distintos grupos de fundaciones, asociaciones, que trabajan por la prevención y educación vial. “Nos interesa difundir todo el trabajo que se realiza como una red de contención a través de la línea 149, opción 2, que es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que está presidida por Pablo Carignano”, alegó y agregó que “el tema del acompañamiento a la víctima es una cuestión personal y un compromiso que lo desarrollo desde que era adolescente, acompañando en los lugares donde he estado viviendo. No logro entender que no se tome conciencia que al subir a un vehículo, cualquiera sea, o cuando vamos como peatones en la calle, no tomemos los recaudos necesarios”, lamentó Viviana.

En esa línea, dijo que “cuando yo comencé en todo esto, se denominaban accidentes de tránsito. Con el tiempo, las mismas familias que habían perdido a un ser querido, empezaron a hablar de siniestros viales. Y eso es porque se pueden prevenir y no son accidentes”, remarcó.

Siniestro de Gobernador Roca

Por otra parte, la entrevistada indicó las consecuencias que dejó el siniestro vial ocurrido en Gobernador Roca el 23 de septiembre del 2021, protagonizado por el colectivo de la empresa Kruse que, según las investigaciones, colisionó luego de que se le explotara uno de sus neumáticos. A raíz del hecho fallecieron cuatro personas, entre ellos la suegra de Viviana.

“En el caso de Viviana Medina Garcete (67), quien era la mamá de mi esposo, luchó tres meses en el hospital Madariaga de Posadas, hasta que el 5 de enero del 2022 ya no resistió más y se nos fue. Es muy difícil describir lo que se siente y es muy difícil la impotencia de ver también cómo hay una mirada de la sociedad hacia otro lado porque los responsables nunca aparecen, nunca llega la justicia y eso lleva a un largo peregrinaje de cada familia”, reflexionó la entrevistada.

A su vez, mencionó que en esa trágica colisión también falleció una mujer muy joven que dejó a su familia afligida. “Una mujer muy joven llamada María Eva Ramírez de 47 años, falleció ese día y dejó a un chico de 14 años solo con su papá. Lo que sucedió ese día destruyó a una familia”, narró.

“A María Eva le gustaba viajar en la parte de arriba, adelante, para ir mirando el paisaje. Cuando el esposo ve lo que pasó, sale a buscar a ver si sabían algo, pero nadie lo atendió. Es más, la empresa Kruse festejó sus 80 años habiendo una persona que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y tres personas que habían fallecido en ese siniestro vial en el acto”, continuó.

Respecto al viudo de la mujer de 49 años, Viviana manifestó que desde ese día están en contacto continuo con él, para acompañarlo, y brindarle una ayuda a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Línea 149, opción 2

En otro tramo de la entrevista, Mac Dougall remarcó la importancia que es conocer la red de contención, en la que pueden apoyarse los familiares o víctimas de siniestros viales y acceder a las ayudas, que pueden ser como el traslado de los familiares de una víctima, la asistencia psicológica, guía jurídica, entre otras cuestiones.

“La línea 149 opción 2 te da una asistencia completa, como pasó con el papá de Mauricio (su esposo) cuando falleció la madre en Roca. En los primeros días se comunicaban vía telefónica con él, en el horario que él sintiera necesidad de llamar. Porque estaba con el trauma del siniestro vial, ya que él venía junto a mi suegra”, indicó la entrevistada.

En relación a las diferentes ayudas que te brindan desde la Agencia, mencionó que “existe un convenio con la Asociación Psicólogos a Nivel Nacional (Fedra), por lo que se trabaja con los psicólogos en cualquier lugar del país”.

Además, contó que la Línea 149 fue una gran ayuda para su esposo, ya que la agencia fue muy importante, “porque él se sintió siempre acompañado y siempre estuvieron preguntando si necesitaba algo”.

En ese contexto, la integrante de la Mesa Federal de Víctimas, enfatizó que “nos comunicamos para ayudar a otras familias y que sepan que existe la línea 149 opción 2, que es una red de contención a las víctimas y familiares”, remarcando que “los siniestros viales son un sacudón muy grande para cualquier familia, para cualquier persona que lo pase. Y a veces se sienten muy solos, no saben a dónde recurrir”:

Ante la consulta de cómo funcionan, la entrevistada expresó que “cuando vemos una noticia de que hubo un siniestro vial, tratamos de comunicarnos con los familiares, se trata de ver cómo puedo conseguir el número de teléfono en este momento”.

Asimismo, remarcó que “la agencia atiende a todos sin distinción social. Está para atender, no es política y el servicio es gratuito”.

Por último, Viviana refirió que “lo que pasó en Gobernador Roca es una ausencia del Estado, al no haber un control en los medios de transporte. Por eso, lo que uno busca es concientizar, que seamos conscientes al subir a un vehículo, que no subamos si no está en condiciones, que alcemos la voz de buena manera. Decir: ‘venías muy fuerte, venías con el celular en la mano, eso no lo debes hacer’”.



Una pena efectiva

La Fundación Estrella Amarilla La Pampa presentó una propuesta que quieren que salga este año. Consiste en que quien comete un delito al volante pague con una pena efectiva. “No más dolo, no más tareas comunitarias. Quien mata alcoholizado al volante o quien comete un siniestro vial y es culpable, porque viene a exceso de velocidad, debe pagar con una pena efectiva”, expresó Viviana Mac Dougall.