Multaron a empresas de micros por antigüedad de las unidades

martes 16 de mayo de 2023 | 4:00hs.

Empresas de transporte de pasajeros de la provincia que prestan servicios interurbanos, fueron multadas por circular con unidades que superan la antigüedad permitida y por transitar con vehículos sin habilitación.



El Boletín Oficial de Misiones publicó en las últimas semanas, disposiciones de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, en la que constan diferentes procedimientos realizados por inspectores del organismo. Durante marzo, en operativos en la Terminal de Ómnibus de Posadas, detectaron irregularidades que derivaron en actas de infracción con multas económicas.



Desde la Cámara de Empresarios Misioneros de Transporte Automotor (Caemtap) reconocen que hay empresas familiares que aún conservan unidades antiguas, aunque aclaran que superan el proceso de verificación técnica sin inconvenientes.



Piden mayor flexibilidad desde la Subsecretaría de Transporte, atendiendo las dificultades financieras que tienen las empresas para renovar sus flotas, ante el atraso del cobro de subsidios y los desactualizados montos.



Uno de los casos se conoció ayer con la publicación de la disposición número 59 que remite a una inspección del pasado 28 de marzo. En la ocasión, a las 10.43 detectaron que un micro de la empresa Águila Dorada que realiza el tramo Posadas-San Javier es modelo 2004, lo que significa una antigüedad de 19 años. De inmediato, los funcionarios de la Subsecretaría de Transporte notificaron de la situación al conductor del ómnibus de la vigencia del decreto del Poder Ejecutivo Provincial 172/2013 que fija como límite de antigüedad máxima, 18 años para vehículos que circulan por caminos mixtos y terrados y 15 años para los que circulan por asfalto exclusivamente.



Tras el plazo de descargo que otorga el organismo para que la empresa ensaye su defensa, el departamento jurídico de la Subsecretaría determinó aplicar una multa de $57.080,39 a la mencionada empresa.



Mediante la disposición número 60, se conocieron detalles de irregularidades que derivaron en una multa de $114.160, 78 a la empresa El Cometa Bis. De acuerdo al expediente 3405-164/2023, la Subsecretaría labró un acta tras un operativo realizado en la Terminal, el pasado 29 de marzo.



Según el reporte de los inspectores, a las 10.30 comprobaron que un ómnibus de la empresa El Cometa, que realiza el tramo Posadas-San Vicente, también es modelo 2004, lo que implica una antigüedad de 19 años. Pero esa no fue la única falta.



A raíz del informe recibido, el Departamento de Fiscalización informó que en mayo del año pasado y por disposición de la Subsecretaría, la empresa transfirió el mismo servicio a la empresa El Cometa Bis (de la misma familia), por lo tanto, está circulando con un ómnibus “del cual no es propietario”, remarcaron en la disposición.



La antigüedad del vehículo que presta un servicio que ya fue transferido a otra empresa, fueron los motivos que derivaron en la doble multa a El Cometa Bis.



Otros casos

La disposición número 56 de la Subsecretaría a cargo de René Kegler oficializó el acta labrada a la empresa Oro Verde, autorizada para operar el servicio de transporte de pasajeros entre Posadas y San Pedro.



Los inspectores comprobaron en un operativo del pasado 27 de marzo a las 13, que la unidad dispuesta para el traslado de pasajeros, es del 2006 y con 17 años de antigüedad, no puede circular por rutas asfaltadas. La multa aplicada a Oro Verde es de $57.080,39.



La misma empresa también fue multada con otros $57.080,39, por circular con otro coche modelo 2006 haciendo el servicio Posadas-San Pedro. La infracción se comprobó el mismo 27 de marzo a las 14.40.



También fue sancionada la empresa YH con una multa de $114,160,78 por prestar servicio de transporte público de pasajeros, de modalidad interurbano con un vehículo no habilitado.



En el operativo en cuestión realizado en la Terminal ubicada en Santa Catalina casi Quaranta de Posadas, los inspectores comprobaron el pasado 27 de marzo, que a las 14.30 una unidad de la empresa Águila Viajes estaba próxima a partir para cubrir el tramo Posadas-Concepción de la Sierra con un colectivo modelo 2004.



Con 19 años de antigüedad no está permitido circular por caminos asfaltados y la falta se agravó cuando el departamento de Fiscalización informó que el 23 de febrero del año 2021, la empresa Águila Viajes, transfirió el servicio Posadas-Concepción a la empresa YH, que finalmente fue multada.



Hasta el momento no se notificaron situaciones de secuestro de los ómnibus de transporte.

En cifras

15Son los años de antigüedad máximo que puede tener un ómnibus de servicios interurbanos circulando por caminos asfaltados en Misiones.

Alternativas para renovar las unidades

El gerente de la Caemtap, Juan Manuel Fouce, volvió a reclamar el atraso en los pagos de los subsidios al transporte y explicó que las empresas que recibieron multas no tienen posibilidades económicas de renovar su flota.



Dijo el abogado que “las empresas multadas son familiares, con pocas unidades y que todavía no logran recuperarse del impacto que significó no tener actividad durante la pandemia”.



Aclaró que “esas unidades pasan cualquier verificación técnica, transitan en perfecto estado y si bien el decreto está vigente, la Subsecretaría de Transporte tendría que acercarse más a las empresas y proponerles alternativas para que puedan actualizar sus unidades”.



Sugirió créditos, planes de excepción y “otras opciones que no sean perseguir todo el tiempo a las empresas, sino ayudarlas a que sigan trabajando”.



Según el gerente de la Cámara que agrupa a los empresarios de transporte automotor de pasajeros de la provincia, para renovar una unidad, la inversión ronda los 300 mil dólares.