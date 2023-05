Chiquito Romero: del “nos perjudicaron” a “las cargadas con Gallardo no pasaban”

lunes 08 de mayo de 2023 | 3:00hs.

El arquero de Boca, el misionero Sergio “Chiquito” Romero, les pegó a todos: a Darío Herrera, a los jugadores de River y al VAR.



“Yo a Palavecino y a otros muchachos de River se los dije en la cara... Ellos con el entrenador anterior lograron que todo el fútbol los respetara, pero no sólo porque ganaban partidos o ganaban títulos, sino por la conducta que tenían adentro y afuera de la cancha”, señaló Romero.



Y agregó que: “Ahora este chico eso lo pasó por alto, en vez de ir a festejar el gol con sus compañeros y Borja en el córner, les gritó el gol en la cara a mis defensores... Yo primero pensé que lo estaba gritando con su gente, pero no, estaba mirando para abajo, por eso generó la reacción nuestra. Yo reaccioné bien, salió corriendo y lo agarré de la cintura y le pregunté por qué hacía eso... Y ahí mis compañeros pensaron que yo me fui a pelear y vinieron atrás mío, lo mismo los jugadores de River”.



En cuanto a la jugada del penal, destacó que “nos vamos muy perjudicados. En la jugada del penal es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice que fue un claro penal, pero tenía el VAR y no lo usó. Yo le dije que podía ir a consultar, pero se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada de nuevo no es un penal cobrable, no debería haberlo cobrado nunca. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo haya llamado, no fue penal, no es que le voló la pierna al jugador de River. Yo le pregunté a Solari y me dice que lo toca, pero no lo toca, se ve”.



La felicidad de Borja

Por su parte, el colombiano Borja, autor del gol de River sorprendió y aseguró: “En el penal le di la pelota a Palavecino para distraerlos y salió bien. Empezaron a buscarme cuando tenía la pelota y fue una buena estrategia. Además, tuvimos clara la de Solari que pegó en el palo y varios corners lo que habla que fuimos a atacar”.



Además se explayó de la importancia de ganar tras la derrota en la Libertadores en Brasil: “Era importante la victoria tras el partido difícil en Brasil donde se nos vino todo en contra y este partido era fundamentan para dejarlo atrás”; y finalizó que “la gloria para Dios, siempre para Dios”.