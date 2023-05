El empresario acusado de atacar al delivery asegura que actuó en defensa propia

miércoles 03 de mayo de 2023 | 17:00hs.

El lunes por la noche un joven repartidor denuncio haber sido víctima de una fuerte golpiza mientras entregaba un pedido de comida en Posadas. El acusado del hecho es un conocido empresario, Santiago Pissani, y campeón de la lucha grecorromana. Este miércoles, aún en situación de prófugo de la justicia que pidió su detención y allanó uno de sus locales sin poder dar con su paradero, el empresario habló en una radio capitalina y aseguró que se defendió de una agresión iniciada por el joven repartidor.

Mediante fuentes policiales, este matutino pudo constatar que en la denuncia, el joven identificado como Sebastián L. (23), manifestó que cerca de las 23.50 del lunes se encontraba en la calle Barrufaldi haciendo una entrega de dos pizzas. En el lugar, Pissani le había reclamado que su pedido estaba demorado, motivo por el cual le expresó que no pagaría el total de la comida, tirando la mercadería al suelo y diciendo de manera agresiva que se retirara, tras lo cual se produjo una agresión. La explicación del empresario contradice a la del repartidor.

“Cuando vino el muchacho yo interpreté que elno tenía nada que ver ¿me entendés? Que le dieron la pizza al pibe, y él me la trajo. Entonces yo le digo mirá flaco, está todo bien agarrá la pizza que me vino fría y llévale a esta gente y decile que eso no se hace, que no pueden hacer esperar dos horas y tráeme la pizza fría”, afirmó el empresario en diálogo con Red Ciudadana.

Pissani reconoció que no tuvo una actitud acorde a la situación, pero niega haber empezado una agresión. “Estuve mal porque tiré la pizza al piso, y después le levanté y se la di en la mano”, explicó. Siempre según el relato hecho por el empresario en la radio, la situación siguió con el joven argumentando que la devolución le haría perder su ingreso por el viaje. “Me dice, no, pero pará, me van a descontar la pizza. Y le digo vos llevale y si te descuentan la pizza, yo a vos te doy la plata mañana, y te voy a pagar el delivery de ahora. Porque es un trabajo y mi bronca era con el de la pizzería porque me tardó, ¿entendés?”, explicó Pissani.

Allí la conversación se descontroló y es donde, según el empresario, el delivery comienza al agresión. “El chico se enoja, ¿viste? Empezó a filmar ahí, y bueno le pego un empujón y le digo andate. Ahí se baja y me dice, ‘te voy a cagar a trompadas’ y me mete una patada. Y bueno, reacciono en defensa y lo tiro al piso, me subo encima y él no se calmaba, lo toqué un poco, ni le pegué porque ahí se nota en el video que lo estoy palmeando. Y le hablo bien, le digo te voy a soltar, vos te vas a subir a tu moto y te vas a ir”, relató el Empresario. En la denuncia del joven se cuantan los hechos de una forma diferente.

Sobre el pedido de captura, el empresario aseguró que no fue notificado de nada y que está en su casa y que “nadie me vino a buscar ni me mandaron una citación, porque si me mandan una citación yo voy al juzgado”.