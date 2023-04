Un ataque con drones destruyó el depósito de combustible del puerto de Sebastopol, en Crimea

sábado 29 de abril de 2023 | 11:11hs.

Un incendio masivo estalló en un depósito de petróleo en Crimea después de que fue alcanzado por dos de los aviones no tripulados de Ucrania, un funcionario designado por Rusia allí informó el sábado, el último de una serie de ataques en la península anexada como Rusia se prepara para una contraofensiva ucraniana espera.

Mijaíl Razvozhayev, gobernador de Sebastopol, ciudad portuaria de Crimea, nombrado por Moscú, publicó videos y fotos del incendio en su canal de Telegram.

Razvozhayev dijo que el incendio en el puerto de la ciudad tenía la clasificación más alta en cuanto a lo complicado que será extinguirlo. Sin embargo, informó de que el incendio abierto había sido contenido.

Razvozhayev dadmitió que el depósito de petróleo fue atacado por “dos drones enemigos” y que se quemaron cuatro depósitos de petróleo. Un tercer drone fue derribado desde el cielo de Crimea y otro fue desactivado por medios radioelectrónicos, según el gobernador de Crimea nombrado por Moscú, Sergei Aksyonov.

Rusia anexionó Crimea a Ucrania en 2014, una medida que la mayor parte del mundo consideró ilegal. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo en una entrevista esta semana que su país tratará de recuperar la península en la próxima contraofensiva.

El incidente se produce un día después de que Rusia disparara más de 20 misiles de crucero y dos aviones no tripulados contra Ucrania, matando al menos a 23 personas. Casi todas las víctimas murieron cuando dos misiles impactaron contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Uman, situada en el centro de Ucrania.Entre los fallecidos había cinco niños, según informó el sábado el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klymenko, quien añadió que ya se han identificado 22 de los 23 cadáveres. Una mujer sigue desaparecida, según Klymenko.

Las fuerzas rusas lanzaron más aviones no tripulados contra Ucrania durante la noche. El Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que dos aviones no tripulados Shahed autoexplosivos de fabricación iraní fueron interceptados, y un avión no tripulado de reconocimiento fue derribado el sábado por la mañana.

Razvozhayev declaró que el incendio del depósito de petróleo no causó víctimas y no obstaculizará el suministro de combustible en Sebastopol. La ciudad ha sido objeto de intentos regulares de ataque con drones, especialmente en las últimas semanas.

A principios de esta semana, Razvozhayev informó de que los militares rusos destruyeron un drone marítimo ucraniano que intentó atacar el puerto y otro explotó, rompiendo las ventanas de varios edificios de apartamentos, pero sin infligir ningún otro daño.

El portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, declaró el sábado al sitio de noticias RBC Ukraine que el incendio del depósito de petróleo era “un castigo de Dios” por “los civiles asesinados en Uman, entre ellos cinco niños”.

Dijo que más de 10 tanques que contenían productos petrolíferos para la Flota del Mar Negro de Rusia fueron destruidos en Sebastopol, pero no llegó a reconocer la responsabilidad de Ucrania en un ataque con drones. La diferencia entre el número de tanques que dieron Yusov y Razvozhayev no pudo conciliarse inmediatamente.

Tras anteriores ataques contra Crimea, Kiev tampoco quiso reivindicar abiertamente la autoría, subrayando, sin embargo, que el país tenía derecho a atacar cualquier objetivo en respuesta a una agresión rusa.