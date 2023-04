Por la caída del peso, brasileños hacen más compras en Misiones

jueves 27 de abril de 2023 | 6:07hs.

El valor del peso respecto de otras monedas sigue siendo tema clave para el sector político y económico nacional. Aunque el dólar retrocedió ayer, la escalada que sufrió las últimas semanas deja consecuencias importantes en las finanzas. Ayer, la moneda estadounidense bajó más de $20 pesos (ver página 5).

Sin embargo, también influye sobremanera el comportamiento de otras monedas, como el real. La divisa brasileña cotiza casi a $90 en la frontera, unos $20 más de lo que estaba hace una semana. Esto genera incertidumbre por parte de los argentinos, pero también una oleada de compradores del vecino país que llegan a las localidades de Misiones para arrasar con los productos de supermercados, librerías y vinotecas, entre otros.

Sobre ello, Alejandro Haene, integrante de la Confederación Económica de Misiones (CEM), indicó a El Territorio que “lo que está pasando es que nuestra moneda pierde su valor en forma permanente y constante y eso hace que se deprecie respecto no solamente del dólar sino también del real, del guaraní, del peso uruguayo, del peso chileno”.

“Eso implica que para paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos, es decir todos los extranjeros, pasamos a estar baratos. Eso se vio, por ejemplo, el fin de semana con la cantidad de brasileños que estuvieron en Posadas y en el interior, porque como en Brasil era feriado, acá hubo ocupación plena de establecimientos hoteleros y se pudieron ver todos los locales gastronómicos trabajando al 100%. Y así pasa en toda la provincia, es decir, lo vemos en Posadas, los que vivimos acá, lo ven también en Irigoyen, en San Antonio, en Puerto Rico, en Jardín América, en Puerto Iguazú, en todos los pasos fronterizos. Estamos literalmente invadidos amén del precio barato de los combustibles respecto tanto a Brasil como a Paraguay”, explicó.

Además, adujo que “esto es sinónimo de la depreciación de nuestra moneda, lamentablemente porque a nosotros todos los productos se nos hacen cada día más caros. Con las expectativas de inflación que hay y al no ver que la depreciación de la moneda argentina se frene, el comerciante se cubre porque en algún momento va a tener que reponer la mercadería que vende. Así está pasando en determinados rubros ligados al dólar -básicamente la gran mayoría, como los de materiales de construcción- que no hay listas de precios, o las entregas están suspendidas o directamente no hay ventas. Todo es producto del mismo problema”.

“Hasta que este drenaje no se frene y haya un rumbo concreto y previsible, lamentablemente tendremos que vivir con esta incertidumbre”, puntualizó.

Frontera comercial

Las ciudades de San Javier, Bernardo de Irigoyen y El Soberbio, entre otras, son las receptoras de cientos de brasileños que día a día cruzan en busca de diferentes productos. En El Soberbio, los cambistas están a la expectativa de lo que puede pasar en los próximos días, debido a que el real se encuentra en constante movimiento. Los comerciantes, por su parte, están muy conformes debido al aumento de visitantes brasileños en el municipio, que se acercan para comprar en los negocios.

En diálogo con este medio, el dueño de la parrilla Espetinhos dijo que “el aumento del real es positivo para el municipio, porque sin lugar a dudas los brasileños vienen a comprar a nuestro pueblo y mejor aún sería si el horario de la balsa fuera más extenso, permitirá que más personas pasaran para este lado”.

Mientras, el intendente local, Roque Soboczinski, argumentó: “Sin lugar a dudas estamos invadidos por brasileños y esto nos favorece”.

También así, el intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández, resaltó que “el viernes pasado hubo mucho movimiento, mucha venta, porque sigue siendo más barato todo acá del lado argentino para los brasileños”.

“Ellos vienen constantemente, siempre estamos tratando de que se mantenga el flujo y que no tengamos más inflación para que las cosas no suban, para que tampoco le afecte a los argentinos. Sabemos que por ahí en estos tiempos con las asimetrías a favor se estuvo vendiendo mucho a Brasil y queremos que se mantenga de esa forma, así el municipio sigue creciendo y también hay mucha mano de obra en el sector comercial”, manifestó.

En el caso de San Javier, muchas son las personas de Brasil que llegan a la ciudad a realizar las compras de la canasta básica, según dieron a conocer desde la Cámara de Comercio local.

“Hoy por hoy a los brasileños con un real entre los 86 y 90 pesos les conviene mucho venir a comprar a la ciudad”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio local, Adrián Lasinski. Dijo además que mercaderías para el consumo diario, productos de limpieza y vinos son algunos de los productos más buscados por los consumidores.

“El tipo de cambio les conviene a ellos y por eso vienen a aprovechar la oportunidad. Si bien hoy los comerciantes están bien y esa brecha cambiaria se traduce en un mayor número de ventas, a nivel país estamos preocupados por la situación, la verdad que este tema de la subida del dólar blue preocupa mucho a comerciantes y la clase trabajadora”, agregó en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radiactiva 100.7. Asimismo, explicó que “tenemos clientes muy puntuales, nuestros clientes buscan productos básicos, principalmente aceite, productos de limpieza, también hay se vende vinos y aceitunas”.

Por otra parte, Lasinski dio a conocer que desde la Cámara de Comercio local buscan que San Javier no sea solamente una ciudad de paso. “Nuestro objetivo es creer, que San Javier no sea una ciudad de paso y que los turistas se queden en vez de viajar a otras ciudades” sostuvo.

