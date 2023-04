Este fin de semana a puro fútbol en la Liga de Puerto Rico y Torneo Provincial

miércoles 26 de abril de 2023 | 12:45hs.

Este próximo fin de semana habrán partidos por la Liga Regional de Puerto Rico, además tres de los integrantes van a tener rodaje por el Torneo Provincial, por lo tanto habrá mucho fútbol para asistir a la cancha.

En cuanto al certamen provincial por la cuarta fecha van a jugar sus respectivos compromisos Atlético Jardín América, Belgrano de El Alcázar y Mandiyú de Garuhapé. El "lobo" jardinense, elenco que ganó las tres primeras fechas recibe a Mitre de Posadas. El "pirata" de El Alcázar será anfitrión ante Defensores de San Pedro. En tanto el "verde" garuhapeño va a visitar a Atlético Posadas en la ciudad capitalina. Todos los encuentros previstos para las 16 horas de este domingo 30 de abril

Programación de partidos:

Zona A:

Belgrano de El Alcázar vs. Defensores de San Pedro, domingo 30 de abril, 16 horas

Zona C:

Atlético Posadas vs. Mandiyú de Garuhapé, domingo 30 de abril, 16 horas

Zona D:

Atlético Jardín América vs. Mitre de Posadas, domimgo 30 de abril, 16 horas.

En referencia a la Liga Regional de Puerto Rico la séptima fecha tendrá inicio el día viernes, continuará el sábado y se va a completar el domingo. La participación de los elencos anteriormente mencionados en el torneo provincial, también juegan por el campeonato doméstico, por lo tanto saldrán a la cancha primero.

Programación de la séptima fecha de la Liga Regional de Puerto Rico:

Zona norte:

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Mandiyú de Garuhapé, sábado 29 de abril, 16 horas

Atlético Demisiones de Capioví vs. Club 25 de mayo de Puerto Rico, domingo 30 de abril, 17 horas

Atlético Garuhapé vs. Belgrano de El Alcázar, sábado 29 de abril, 16 horas

Zona sur:

Papel Misionero de Capioví vs. Atlético Jardín América, viernes 28 de abril, 22 horas

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Esperanza de Capioví, domingo 30 de abril, 16 horas

Timbó de Jardín América vs. Atlético León de Puerto Leoni, viernes 28 de abril, 21 horas.