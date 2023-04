La Yerba Mate se degustará en una muestra nacional

viernes 14 de abril de 2023 | 11:15hs.

Desde hoy y hasta el domingo, la yerba mate estará presente en el gran mercado federal de alimentos. Será una nueva oportunidad para conocer la variedad de producto, que ya representa el alimento de todos los hogares de la Argentina.

Esta vez, la yerba mate será parte del evento Mercado Argentino de Productos y Productores Agroalimentarios (Mappa), a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y diez emprendedores (empresas y cooperativas) promocionarán la yerba mate junto a otros 7.000 productos nacionales en esta feria conocida como “gran mercado federal”.

Durante las tres jornadas, con apoyo del Inym, estarán presentes en Mappa las marcas de yerba mate Sol y Lluvia, Moringa Fidel, Don Bosco, Guayaki, Progreso, As de Bastos, Verdeflor, Mate and Co SA, Dulce Beso y Yerba Agroecológica Kalena.

“La ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de materos de la Argentina, por lo que no podíamos estar ausentes en esta feria”, explicó María Marta Oria, subgerente de Promoción del Inym.

“Como en otras oportunidades, la institución brinda asistencia facilitando la participación de emprendedores, de empresas y cooperativas, para que puedan tener un contacto directo con los materos y hacer conocer sus marcas”, agregó.

El evento se desarrollará en un predio ubicado en Matienzo y Zapiola, en el barrio de Colegiales, de la ciudad de Buenos Aires, estará abierto al público de 12 a 23, con entrada gratuita, y abarca un patio gastronómico con menúes especiales de chefs reconocidos, charlas y propuestas culturales.