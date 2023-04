El Colegio de Médicos de Misiones inauguró el viernes su sede propia

domingo 02 de abril de 2023 | 18:39hs.

Una mañana cargada de emotividad fue la que se vivió el viernes en Salta 2255 casi Junín. Médicos, allegados, autoridades locales y provinciales coparon la vereda y uno de los carrilles de calle. Junto a la banda del Servicio Penitenciario Provincial, que se dispuso a musicalizar el gran evento, se dio inicio al acto tan esperado por varias generaciones de médicos misioneros: la inauguración de una sede propia.

Esfuerzo, trabajo, perseverancia y sueño cumplido resumen el momento. Y el orgullo se hizo presente al recordar que toda la obra se realizó con fondos propios, gracias al aporte de cada uno de los médicos matriculados en el Colegio.

En marzo de 2021 comenzaron los movimientos del suelo y los preparativos previos para la obra, que demandó mucho más esfuerzo del esperado debido a que la superficie no estaba en condiciones. Luego de sortear todos los obstáculos de construcción, el viernes se llegó al momento esperado que contó con la participación del presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores; el vicegobernador de la provincia Carlos Arce; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), Mauricio Eskinazi; representantes de entidades médicas de diferentes provincias, funcionarios provinciales, municipales, directores de hospitales y clínicas, entre otros.

El presidente del Colegio de Médicos junto al vicegobernador y al presidente del Confemeco realizaron el corte de cinta ante un numeroso público de profesionales de salud y dejaron inaugurado el edificio, que dejaba ver desde afuera que se trata de una obra magnífica, acorde a los años que se hizo esperar.

Luego del corte de cintas, las autoridades del Colegio realizaron el descubrimiento de placas y el padre de la Iglesia Santos Mártires hizo la bendición de la sede. Una vez finalizado el protocolo, se invitó a todos los presentes a realizar un recorrido por las nuevas instalaciones.

El presidente del Colegio de Médicos de Misiones agradeció profundamente a todos los que hicieron posible que este proyecto se concrete.

Por su parte, Eskinazi resaltó el trabajo realizado por los médicos misioneros, “esto es una demostración de lo que significa el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo. Esperemos que esto sea el inicio de una actividad que va a ser muy saludable para todos, porque el Colegio de Médicos es una institución de servicio dirigido tanto al médico como al paciente. Nosotros queremos cuidar al médico porque tenemos que cuidar al que cuida”, expresó el profesional que llegó a la ciudad para la inauguración.

Quienes también celebraron el logro alcanzado fueron las autoridades de gobierno y en ese sentido, el intendente de Posadas, manifestó que “es un orgullo para nosotros esta obra que se realizó con tanto sacrificio de los colegiados. Este edificio moderno también engalana Posadas”, dijo.

En tanto que Carlos Arce recordó y homenajeó a aquellos colegas que “se nos fueron con la pandemia”.

A partir de ahora lo que se espera es que cada uno de los colegiados tome como propia la sede y utilice los espacios para capacitaciones, charlas y proyectos que ayuden a brindar un buen servicio en pos de la salud de todos los misioneros.

“Fueron dos años de trabajo arduo y estamos muy orgullosos”

El 2023 tuvo un inicio histórico para los médicos misioneros. Luis Flores, presidente del Colegio de Médicos de la provincia, remarcó varias veces la importancia que tiene el haber logrado alcanzar esta meta tan deseada por muchos años.

“Una sede propia tiene un peso especial porque son los propios médicos los que la hemos construido. Es importante contar con nuestra sede ya que no tenemos que pagar alquiler, nos ha costado mucho levantar el edificio. Son dos años y medio de trabajo arduo, hemos tenido muchos problemas desde la base del edificio, hemos encontrado una superficie acuosa y fue muy difícil de solucionar ese problema. Por otro lado, los médicos nos pidieron que tengamos una sede dentro de las cuatro avenidas porque consideraban que donde estábamos era muy lejos, así que ahora estamos muy cerca del Ministerio de Salud entonces es un orgullo para todos los médicos”.

El orgullo se debe más que nada a que los fondos para la construcción salieron del bolsillo de cada uno de los matriculados, es este uno de los puntos que desde el Colegio reconocen como más importante.

“Nuestra matrícula no es la más cara del país, al contrario nosotros también otorgamos la protección seguro de praxis incluida en la matrícula y esta sede va a ser para las actividades propias del colegio, los cursos, las matriculaciones”, explicó Flores, y agregó que cuentan con varias comisiones de ética, “de bioética, de medicina legal, de medicina laboral y mas o menos trabajan 30 médicos, además del personal administrativo permanente que tiene el Colegio que son siete. En este espacio se realizan todas las habilitaciones de las instituciones privadas de la provincia, así que para nosotros nos llena de honor y de emoción contar con esta sede propia”.

Dentro de las actividades que se van a realizar dentro de la sede propia están las burocráticas, pero también reuniones, ya que cuentan con un hermoso salón con toda la nueva tecnología, internet, comunicaciones, un sistema telefónico nuevo, un sistema de seguridad especial para el colegio, entre otros servicios.

“Lo pueden usar los colegas para cursos y jornada. La idea es seguir progresando, siempre tuvimos la idea de que puedan estar las especialidades en la sede que dejamos ahora y en el futuro va a ser como una escuela de aprendizaje, para servir a la salud pública, con algunas salas de simulacion para ayudar a los médicos a tener una educación médica continua y hacer los diferentes cursos que siempre realiza el colegio”.

Mauricio Esquinazi, presidente de Confemeco, comentó que esta inauguración es un homenaje a todos los médicos que se han ido en la pandemia. "Esto no es una obra faraónica, es una obra polifuncional dirigida a todos los médicos misioneros, más que nada para favorecer su comodidad, darle servicios de medicina, de instrucción, de protocolos, de normas de educación medica continua. Es un logro del pueblo misionero y sobre todo de los directivos", resaltó.