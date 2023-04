Mbeyú vegano, medialunas con semillas y chocotorta en copa: probá lo nuevo de las cafeterías posadeñas

domingo 02 de abril de 2023 | 18:03hs.

Tres cafeterías posadeñas ya se pusieron en marcha para recibir a sus clientes en otoño. Tortas, masas finas, tés y obviamente cafés se renovaron para dar un toque nuevo a la estación que ya empezó.

En Amarú Café Bar sumaron una reversión de la chocotorta y choco oreo en copas, opción muy interesante para probar. También sumamos la tostada con palta y huevo, que está muy buena, y no pueden dejar de probar nuestro nuevo sándwich serrano con un pan brioche, rúcula, queso crema, jamón crudo y tomate. Este es nuestro nuevo producto”, dijeron desde el local que está ubicado en la calle Bolívar.

Uno de los comercios que siempre convoca a locales y turistas es Café París, porque permanentemente renuevan su carta y “siempre que cambia de estación recomendamos los tés y uno en particular, que es el té negro con naranja, miel y jengibre, que ayuda a reforzar el sistema inmunológico y viene muy bien para los resfríos”, expresaron desde la cafetería céntrica, y también indicaron que mantienen sus productos de pastelería artesanal clásica y van renovando semanalmente una torta o dos, que son especiales de la semana.

“Ya nos estamos preparando para Semana Santa con roscas de pascua, uno con crema pastelera y nueces, y otra con chips de chocolate con dulce de leche y almendras. Están fantásticas. Vamos a tener también huevos de pascuas”.

Si bien el frío todavía no se hizo notar, desde Café París recordaron que en invierno tienen “mucha salida de pancitos de queso, alfajores y medialunas que tenemos en gran variedad (dulce de leche, crema pastelera, saladas integrales con mix de semillas)”.

Desde Café Colón también invitaron a probar lo nuevo que están preparando para los días otoñales: mbeyú vegano y tostadas francesas. Si bien el café es lo que más se consume en este local, comentaron que lo más pedido por sus clientes es el mbeyú el tradicional, “pero también el mbeyú con muzzarella y tomate, el mbeyú relleno y también estamos incorporando el mbeyú vegano que es con tapioca y tiene un mix de verduras. Otro de los platos que estamos incorporando a la carta son las tostadas francesas que son básicamente unos panes de campo con frutas y queso crema con miel arriba, que es muy rico”.

Café Colón también recibe muchos pedidos de brunch para dos, un combo que se pide mucho, “que es un desayuno para dos que incluye un montón de cosas: huevos revueltos, mbeyú, frutas y demás, pero no podes dejar de pedir el café, el mate cocido quemado que los hacemos con azúcar mascabo y queda riquísimo”.

Prestá atención a los días de descuento con Club El Territorio y acercate con tu tarjeta a cualquiera de estos tres locales.