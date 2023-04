Koch propone más empleo reduciendo la burocracia

domingo 02 de abril de 2023 | 6:04hs.

Santiago Koch es abogado y uno de los tres concejales por Juntos por el Cambio que ingresaron al Concejo Deliberante de Posadas en 2021. Ahora por el mismo espacio político se presenta como candidato a intendente de Posadas.



Respecto de la campaña afirmó: “Nunca dejamos de caminar, de acompañar a la gente, a los vecinos y estamos totalmente sorprendidos por el buen recibimiento que estamos teniendo”.



Sobre la ciudad sostuvo “creo que Posadas necesita una representación distinta. Después de tantos años de gobierno de una misma fuerza política, tiene muchas deudas pendientes”.



Respecto de las propuestas citó tres ejes de campaña. “Me parece que hay dos Posadas, una muy bien atendida con arreglos constantes, con iluminación, con seguridad, y otra Posadas que está totalmente olvidada, mientras más lejos nos vayamos de la Costanera, mientras más lejos nos vayamos de la avenida”.



También aclaró que no están en contra de la obra pública, del asfalto, pero también “faltan redes locales, redes de agua, iluminación. A ello sumamos algo que viene muy pegado a esto que es el de la inseguridad. Si bien entendemos que la inseguridad es una problemática provincial y también nacional, obviamente creemos que deben articularse medidas con el municipio; hoy en día hay que decirlo, no hay una sola política pública para atender esta medida desde el municipio que son a veces los mejores articuladores con los vecinos”.



Generar empleo

Añadió el candidato a intendente: “Estamos empecinados en generar empleo y en generar trabajo en la ciudad”.



En tal sentido afirmó: “Creemos que para eso tenemos que hacer una ciudad amigable y una ciudad de iguales, no digo que tenemos que ser todo, ganar todos lo mismo, sino movernos al mismo tiempo y en ese sentido la Municipalidad a veces tiene mecanismo y tiene burocracias que hacen que el comercio, que la generación de empleo no funcione a la misma velocidad”.



En ese punto, proponen “que las habilitaciones comerciales deben reformularse todo el sistema y que sean de una buena vez gratuitas y de forma online”.