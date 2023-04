Adolescente falleció de un disparo en presunto intento de robo a una casa

viernes 31 de marzo de 2023 | 22:46hs.

Las primeras horas del viernes no pasaron desapercibidas para los vecinos del barrio Villa Poujade de la capital provincial. Varios móviles de la Policía de Misiones no tardaron en rodear el frente de una vivienda ubicada sobre calle 47 casi 158 en donde detrás de las cintas de no pasar que los mismos uniformados habían colocado instantes antes, yacía el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años.



Las primeras sospechas que se tienen sobre las circunstancias de este caso refieren que el menor habría recibido un disparo en el momento en que intentaba ingresar a robar, junto a otros dos cómplices, a la casa de una pareja, ubicada a escasos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.



La secuencia delictiva habría sido advertida por un efectivo de la Policía de Misiones que vive enfrente y que al salir a ahuyentar a los jóvenes que intentaban ingresar a la casa de sus suegros con su arma reglamentaria en mano, se tropezó y cayó. Pero al hacerlo, efectuó un disparo que terminó impactando en el fallecido.



En el marco de la investigación del caso, de forma preliminar y hasta tanto se esclarezcan las circunstancias del caso, la Justicia dispuso que el comisario inspector Justo B. (49) quede detenido.



Además, se ordenó que la Gendarmería Nacional (GNA) intervenga en la pesquisa, debido a que un integrante de la fuerza provincial es el implicado en el hecho.



De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el suceso tuvo lugar cerca de la 1.30 de ayer y la víctima fue identificada como Santiago Benítez, alias Telito, quien registraba distintos ingresos a la Policía por delitos contra la propiedad.



Según indicaron voceros ligados a la pesquisa, las hijas del policía vieron desde su vivienda que en la casa de enfrente, donde viven sus abuelos, tres desconocidos intentaban trepar las rejas de la casa.



Asustadas por lo que contemplaban, fueron de inmediato a dar aviso a su padre, quien a esa hora dormía en su habitación y que al escuchar lo referido por sus hijas, se levantó presuroso y se dirigió hacía la parte delantera de la casa portando su arma reglamentaria.



Siempre desde el relato de las fuentes consultadas -la versión de los hechos aportadas por el efectivo-, una vez descubierto el suceso, indicó que al dirigirse para ver lo que aconteció, el uniformado que estaba de franco tropezó en su presurosa marcha. Se añadió que por usar pantuflas perdió la estabilidad y se precipitó al suelo. Y que en este contexto habría efectuado un disparo.



En tanto, con el estruendo, los delincuentes corrieron en distintas direcciones. Pero unos minutos más tarde, a 100 metros del lugar, el mismo uniformado se topó con el cuerpo sin vida del adolescente. E inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Por este caso, desde el Juzgado de Instrucción Siete se solicitó por protocolo la intervención de la Gendarmería Nacional (GNA), quien durante la jornada de ayer realizó las distintas labores periciales en la escena. Además, estuvieron presentes durante la autopsia practicada en la Morgue Judicial.



Sobre los estudios forenses, se supo que el chico recibió un sólo disparo que impactó en la axila izquierda. Aunque estos informes son preliminares y aún resta cotejarlos con otras pericias solicitadas por la Justicia.



Por lo pronto, al detenido se le notificó la instrucción de una causa por homicidio y en base a los elementos de prueba que surjan se analizará si se comprueba si el disparo fue realizado con intención o no.



También resta que recepcione el juzgado los informes de balística, como así también los resultados de las muestras para absorción atómica, método que permite detectar rastros de pólvora.