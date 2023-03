Son 800 los comercios adheridos con promociones

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La octava edición de El Reventón comenzó ayer y tiene 800 comercios formalmente adheridos con diversos descuentos y promociones. Estiman que participarán alrededor de 1.200. Están incluidos rubros de indumentaria, calzados, construcción, motos, juguetes, entre otros. Además, involucra a locales de todo Posadas no solo dentro del casco céntrico.



Al respecto, Sergio Guelman, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), en diálogo con El Territorio indicó que hasta el martes 28 de marzo hubo 800 comercios inscriptos para participar del evento comercial, turístico y cultural que convoca a vecinos y turistas.



El titular de la Cámara estimó que se irán sumando comercios que totalizarán en alrededor de 1.200. “Hay algunos que no llegaron a la inscripción por diversas razones y quedaron afuera. Sin embargo, participan con descuentos y promociones para atraer a los clientes”.



Guelman remarcó que "la convocatoria es cada vez más grande porque el movimiento que genera el Reventón crece con los años”.



El inicio

La lluvia de ayer no favoreció a primera hora el inicio del evento, aunque por la tarde se notó mayor movimiento.



En cuanto a los espectáculos, hay una amplia grilla para los consumidores y turistas. Ayer a partir de las 17:30 la apertura del evento estuvo a cargo de la banda de Música del Servicio Penitenciario y hubo espectáculos diversos en las plazas, San Martín y 9 de Julio.