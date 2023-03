Los que nos faltan

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El pasado 24 de marzo se cumplieron cuarenta y siete años del último Golpe de Estado perpetrado en nuestro país.



Por esas cosas que tiene la vida cuando se recuperó la democracia en diciembre de 1983, la fecha no pasó a engrosar las filas del olvido, por el contrario, cada año se la recordó con diferentes actos de repudio, actividades y encuentros; tanto se adentró en la conciencia popular que en el año 2002, el Congreso sancionó la Ley N° 25.633, mediante la cual se la estableció “(…)como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976(…)” y en 2006 se la declaró “feriado inamovible”.



Casi medio siglo después, las consecuencias de aquellos siete años y nueve meses (marzo 1976 - diciembre 1983) son visibles y están vigentes, las personas siguen sin aparecer, los cuerpos continúan sin poder ser ubicados, los niños - hoy adultos - siguen apropiados, las familias siguen esperando la resignación y el consuelo que sólo trae la verdad.



Esta vez comparto sólo datos, fidedignos, oficiales e innegables, sin análisis, sin opinión alguna, están publicados y son de acceso público:



-En la jerga militar de entonces Misiones estuvo comprendida en la Zona 2 (Comando del Cuerpo de Ejército II) - Subzona 23 - Área 232



-En el territorio provincial funcionaron 37 centros clandestinos de detención (CCD), perfectamente identificados: en el Departamento 25 de Mayo, el denominado Campamento de Acaraguá, a orillas del arroyo homónimo, en inmediaciones de la ruta provincial 8; en el Departamento Apóstoles, el Regimiento de Infantería de Monte 30, en la ciudad de Apóstoles; en el Departamento Cainguás, inmediaciones de la chacra de la familia de Gerardo de Olivera, la comisaría de Aristóbulo del Valle, la comisaría de Campo Grande y el destacamento policial de Colonia Pindaytí; en el Departamento Candelaria, la comisaría de Bompland, el Destacamento de la Subprefectura Naval Candelaria, la Unidad Penal 17; en el Departamento Capital, la ex Alcaidía de Mujeres, la Jefatura de la Policía de la Provincia, Seccional 1° de la Policía Provincial, la Brigada de Investigaciones, el Hospital Ramón Madariaga, la Seccional 2° de la Policía Provincial, Delegación Posadas de la Policía Federal, Destacamento de Inteligencia 124 (Servicio de Inteligencia del Estado), Destacamento Policial Santa Inés, Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, Cuartel Central de Gendarmería en Posadas, antigua Cárcel de Posadas, Departamentos de Investigaciones y de Informaciones de la Policía Provincial, la “Casita del Mártires”, la “Casita del Rowing”, el “Quincho del Zaimán”; en el Departamento Concepción, el Escuadrón N° 8 Alto Uruguay de Gendarmería; en el Departamento Eldorado la Comisaría 1° de Eldorado; en el Departamento Guaraní la comisaría de San Vicente; en el Departamento Iguazú, el Escuadrón N° 13 de Gendarmería; Departamento de Leandro N. Alem, la comisaría de Alem; en el Departamento Libertador General San Martín, la comisaría de Puerto Rico; en el Departamento Montecarlo la comisaría de Montecarlo; en el Departamento Oberá la comisaría de Los Helechos, comisaría de Oberá, Escuadrón 9 de Gendarmería y Unidad Penal de Oberá y en el Departamento San Ignacio, la Comisaría de Jardín América.



-Nómina de víctimas, se registran cincuenta y siete – detenidos/desaparecidos/asesinados -, el listado no está cerrado, ellos son: Arin Delacourt, Julio César; Araujo Valenzuela, Héctor Armando; Aspeleiter, Franco; Aspeleiter, Alfredo Francisco; Oster, Nicodemus; Bandera, Santa, Benítez, Julio; Benke, Román Luis; Caballero Peloso, Hernán Leonardo; Caballero, Carlos; Chervo Candarle de González, Leonor Victorina; Corral Domínguez, Manuel Javier; Coutouné, Noelia Mirtha; Crespo Santos, Carlos Alberto; Cuervo, Gladys Evarista; Duarte Ruiz Díaz, Carlos Alberto; Enríquez Pacheco, José Arístides; Enríquez Pacheco, Pablo; Enríquez, Ramón; Escabosa, Eduardo Gonzalo; Escobar Villanueva, Félix; Ferreyra, Susana Beatriz; Figueredo Digni, Juan; Franzer Bogado, Luis Arturo; García Reyes, Guzmán Enrique; Goldemberg Fernández, Liliana Inés; González; Carlos Alberto; González Gómez, Alfredo; González, José del Rosario; González Escobar, Remigio Elpidio; Hippler, Anselmo; Hippler, Vladimiro; Jensen Arias, Juan Eduardo; Leyes Lisboa, Néstor Abel; Lunge Golemba, Pedro Luis; Marinoni Viguerie, Rodolfo Luis; Ostroñuk Viera Da Costa, Fernando; Palacios, Héctor Oscar; Paniagua, Sergio Trinidad; Parodi Ocampo, Manuel Fernando; Peczak Derkach, Pedro Oreste; Pérez Rueda Hybel, Carlos Enrique; Penayo Ferreira, Juan José; Prado, Sergio Guillermo; Puntín Díaz, Héctor Rolando; Ramos, Ramón Eliseo; Román, Julio Agustín; Salamone Zárate, Ángela Alicia; Salvattore Aristorena, Diego Francisco; Sánchez, Miguel Ángel; Suárez, Ramón Mario; Tereszecuk Yagas, Carlos Enrique; Ulloa Sánchez, Rafael Eduardo; Vera Báez, Cástulo; Vera Ledesma, Rubén; Villanueva Illescas de Paniagua, Mirta Elida; Yoris, Dora Luisa; Zamudio Ponce, Carlos Alberto; Zaremba Ríos, Juan Mariano; Zitelli Lancioni, Ángel Marino; Zieschank Gmoser, Claudio Manfredo.



-Gobernadores de Facto en la provincia, desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983: Coronel Juan Antonio Beltrametti, Capitán de Navío René Gabriel Buteler, Capitán de Navío Rodolfo Poletti, Capitán de Navío Fernando Di Fonzo, Capitán de Navío Roberto Paccagnini, General (RE) Juan Manuel Bayon



-Se concretaron cinco juicios por delitos de lesa humanidad entre 2008 y 2021, resultaron condenados: Carlos Caggiano Tedesco, Juan Antonio Beltrametti, Guillermo Mendoza, Omar Herrero y Felipe Nicolás Giménez.



Cientos de familias misioneras viven, aún hoy, bajo estigmas y prejuicios de otra época… de aquella época; esperan a sus seres queridos, terminar con la incertidumbre, conocer la verdad.



¡Hasta el próximo viernes!