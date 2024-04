Banderas rojas | El Territorio

domingo 21 de abril de 2024 | 6:00hs.

Por Marulina White (María Álvarez) Realizadora audiovisual y diseñadora

Considero importantísimo, en los tiempos que corren, saber identificar las banderas rojas de ciertas situaciones o personas.



La psicopatía narcisista nos gobierna en diferentes estratos y relaciones interpersonales. Se entiende como psicópata narcisista a quien se caracteriza por ser impulsivo, manipulador, no sentir remordimiento y una gran necesidad por la atención. Se los puede identificar por sus mentiras, historias fantásticas que siempre los hacen quedar bien parados. sin importar si dañan a otros.



Sobre este perfil me tocó aprender de maneras duras e innecesarias, convivir con este perfil es moneda corriente para mí desde que llegué a este mundo. Agregaría a esta descripción el desprecio por cualquier ser vivo. Existen dirigentes políticos, amigos, padres, hijos con este perfil. Generalmente imperceptible. Evidente si de política hablamos. Un psicópata narcisista puede destruirte de todas las maneras posibles e imaginables. A nivel personal, me destruyeron la autoestima, el amor por mi misma, mi vida social, laboral, etcétera. Me explotaron la cabeza. Si bien no pretendo especificar en qué sentido me crucé o cruzo con este perfil, sí pretendo dejar en claro ciertas maneras de comportarse que tienen para poder identificar a estas personas y tomar sana distancia. El fin es que, en base a mi experiencia, a vos no te pase lo mismo. Una de las señales más evidentes en relaciones interpersonales, es que un psicópata narcisista triangula. Con triangulación me refiero a cuando una persona regula o manipula a otra a través de una relación con una tercera. Por ejemplo, tu pareja triangula con una ex novia, una amiga o hasta su propia madre -haciendo ver que ´te odian’- así de esta manera entrás en una vorágine de inseguridades y desvalorizaciones hacia vos mismo.



El psicópata narcisista tiene un aire irracional de superioridad. Siente que debe tener trato especial, privilegios. Crítica a las personas que no considera importantes. Esperan favores excepcionales y que las personas hagan lo que el psicópata quiere sin cuestionamientos. Se aprovecha de los demás para conseguir lo que quieren. Los daños que puede hacer tener uno o ambos padres así son terribles. Personas adultas que de infantes (y adultas) no recibieron el amor, el apoyo y la atención emocional que necesitan para crecer y desarrollarse de manera saludable. Lo que hace que de adultas probablemente caigan en el mismo perfil al elegir pareja, amigos o no identifiquen jefes con este perfil, sufriendo las consecuencias que esto trae. Generando heridas traumáticas.



Algunas señales de un padre narcisista son: todo gira en torno a él, necesitan la validación constante de los demás que lo hagan ver como seres superiores, tienen dificultad para aceptar críticas, tienen una imagen exagerada de sí mismos, controla y manipula a los demás, espera que sus hijos satisfagan sus necesidades. Su carácter y la forma de vincularse con sus hijos dificulta la relación y tiene consecuencias negativas a nivel psicológico. Si tenés sospechas de que tu padre puede ser narcisista, es importante reconocer las señales y buscar ayuda.



En cuanto a jefes narcisistas. Son insensibles hacia sus empleados. Te usan como extensión a su agenda egoísta, esto quiere decir que tienen tendencia a explotarte, más allá de los requerimientos de tu trabajo, asumiendo parte de sus responsabilidades, por ejemplo, sin la comprensión o el reconocimiento adecuado. Habla de su estatus o la gente que conoce. Habla sin escuchar o importarle lo que tenés para decir, generalmente no quiere darte crédito de lo que hacés o se los atribuye como propios. Rompe reglas y normas éticas, creyendo que tienen derecho exclusivo o son especiales, sacando ventajas de personas más vulnerables. Son sensibles a las críticas y culpan a otros de sus responsabilidades.



“Algunas personas intentan ser altas cortándoles la cabeza a los demás”. Si terminás trabajando para un narcisista, hay muchas estrategias y habilidades que podés utilizar para ayudar a restaurar la salud, el equilibrio y el respeto.



Existe una técnica eficiente pero difícil de llevar a cabo para con este perfil de personas. El método de la piedra gris es una estrategia que algunas personas usan cuando interactúan con individuos manipuladores o abusivos. Implica volverse tan insensible como sea posible al comportamiento abusivo de otra persona, evitar interacciones con la persona abusiva, mantener breves las interacciones inevitables, dar respuestas cortas o de una palabra a las preguntas, comunicarse de manera objetiva y sin emociones. El objetivo es hacer que la persona abusiva pierda interés y detenga su comportamiento antagónico, a fin de proteger el bienestar emocional de la persona. Por salud mental es importante saber identificar a un psicópata narcisista y mi recomendación es evitarlo.