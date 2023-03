El legado de soldados misioneros en un anhelado museo especial

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Se aproxima el 2 de abril, momento álgido para todos los argentinos al recordar los 41 años del inicio de la guerra de Malvinas. A cuatro décadas, aún está latente en la memoria la gesta en las islas, con soldados que dejaron su vida por defender este suelo.



En Jardín América se inaugurará un museo dedicado exclusivamente a los veteranos de guerra, se prevé su construcción para el año que viene pero ayer, en antesala de la efeméride, autoridades y ex combatientes fueron parte de la bendición del predio.



Evelio Castelnovo, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de la provincia de Misiones contó a El Territorio las expectativas que hay con este nuevo proyecto. “Es el inicio de una obra muy esperada. Desde hace cuatro años que entre todos los veteranos aportamos económicamente de forma voluntaria para construir este museo. Es algo muy importante para nosotros, algo que recién empezó y no sabemos cuando va a terminar”, alegó.



Ya se están haciendo trabajos en el terreno y en los próximos días comenzará la obra, para que de a poco tome forma ese tan preciado anhelo.



“Se pautó que por cuatro meses los veteranos pusieran de su bolsillo 5.000 pesos cada uno, somos un grupo de aproximadamente 400 en toda la provincia y se pensó ese aporte para este fin. Veremos qué sucede mas adelante y haremos trámites pertinentes en caso de ser necesario para recibir apoyo del gobierno con subsidios”, expresó Castelnovo.



A su vez mencionó que el museo tendrá una gran diversidad de objetos. “La idea no tiene techo, se va a pedir un tanque, restos de aeronaves que participaron en la guerra, réplicas de algún barco, por eso desde una carta hasta cualquier objeto que tenga que ver con lo sucedido en el 82 queremos que esté acá”, sostuvo.



En relación a la cercanía del público con esta cruenta guerra y su rciente mención en los cánticos del Mundial, Castelnovo plasmó que “la sociedad siempre se unió por el fútbol o por Malvinas, en un momento se apagó un poco pero eso resurgió hace unos cuatro o cinco años, donde empezamos a visitar las escuelas y dar charlas. Así, el fervor creció y esa llama no se tiene que apagar. En los últimos meses nos juntó el fútbol y la consagración de la selección plasmó más la unidad entre los argentinos”.



‘De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré’ se cantó en Qatar y este será también el punto de inicio del acto central del 2 de abril, que este año se hará en San Vicente. Como es habitual, previo al acto matutino, habrá una vigilia que también honrará a los combatientes.



Por su parte, el veterano Juan Solonyezny, auguró un buen destino para el museo al ser inaugurada la obra en la previa del 2 de abril.“Hay que tener la sabiduría, tranquilidad y convicción sobre todo para llevar a cabo esto y que sea un legado de cada veterano de guerra con el objetivo que las futuras generaciones conozcan y quieran a las Malvinas como las queremos nosotros”, postuló. En ese marco, destacó que el objetivo es dejar plasmado todo lo que vivido en las tierras del Sur, teniendo en cuenta de la impostancia de este legado para todos los argentinos. “Los cajones no tienen bolsillo así que la idea es no llevarnos nada, que esto quede para Jardín América y para todo el país. Ese es nuestro compromiso”, cerró.

Malvinas, cultura argentina