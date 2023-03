Oficializaron a 753 candidatos a intendente en Misiones

martes 28 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El Tribunal Electoral de Misiones publicó las listas oficializadas de los 753 sublemas que presentaron candidatos para disputar cargos en los 78 municipios, de cara a los comicios del 7 de mayo. Al cierre de esta edición, vencía el plazo para registrar nóminas para municipios donde el lema no posee sublema. En tanto hoy es el último día para presentar las listas de candidatos a diputados provinciales.



Con algunas confirmaciones previas, se puede destacar que en Posadas habrá 41 candidatos a intendente. El Frente Juntos por el Cambio es el espacio que más candidatos presenta en la capital provincial, con 12 alternativas. La Renovación es el que sigue con 11 candidaturas, luego el Frente Fuerza de Todos que presentó 10 candidatos. Más atrás quedan Integración y Militancia con 4 candidatos y el Frente Amplio con 2 candidatos. Anoche completaban el proceso los apoderados del Partido Obrero y el Partido Demócrata.



En Oberá se anotaron 33 sublemas, y restará ver si hay lista única de alguno de los espacios que no inscribió sublemas. Hasta el momento habrá en el cuarto oscuro de la Capital del Monte 16 candidatos del Frente Renovador; 10 candidatos del Juntos por el Cambio; 6 candidatos del frente Fuerza de Todos y un candidato del Frente Amplio.



Por su parte en Puerto Iguazú, hay 29 sublemas inscriptos y el Frente Renovador presentará 13 alternativas. Juntos por el Cambio anotó 9 candidatos y el Frente de Todos irá con 7 aspirantes a la intendencia. El Frente Amplio no inscribió candidatos por sublema en la localidad.



Vale mencionar que en Iguazú figura inscripto un partido provincial, denominado Partido Verde, que podría anotar su candidato como lista única y así sumarse a la contienda.



En el caso de Eldorado, se inscribieron 26 listas por sublemas. De ellas, 15 son del Frente de Todos, que es el espacio que más candidatos anotó. Otras 8 son del Frente Renovador. Y los 3 restantes son de Juntos por el Cambio. El Frente Amplio tampoco inscribió candidatos por sublema en esta localidad. Se espera, además, que el Partido Obrero presente su oferta, por fuera del sistema de sublemas, por lo que su oficialización será posterior.



A última hora de este martes se conocerán los candidatos a cargos provinciales y anoche el frente la Fuerza para Todos definía si Santiago Mansilla acompañará a Isaac Lenguaza en la fórmula de gobernador y vice.

En cifras

41 Candidatos a intendente competirían en Posadas. Juntos por el Cambio inscribió a 12; el Frente Renovador 11 y el frente la Fuerza de Todos 10.