Corrupción de menores: mientras definen dónde alojarán a Angelotti, Corazza fue recluido en el penal de Ezeiza

viernes 24 de marzo de 2023 | 14:52hs.

El productor y ganador de Gran Hermano en 2001, Marcelo Corazza, fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permanecerá hasta que el juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento defina su situación procesal en relación a la causa por la cual se lo acusa, junto a otras tres personas, de corrupción y abuso sexual de menores que eran reclutados en la ciudad de Oberá, Misiones.

Fuentes judiciales revelaron que en las últimas horas Corazza se sometió al control médico de rutina "como cualquier ingreso de interno" y se definirá "en breve" en qué módulo iba a estar, pero "ya se queda en Ezeiza", la cárcel considerada más grande del país y la que contiene a algunos de los reos más peligrosos.

Por su parte, Andrés Charpenet ya tenía orden de traslado desde la Unidad 28 de Tribunales hacia el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

En tanto, Francisco Rolando Angelotti, sindicado líder y reclutador de las víctimas y Raúl Mermet, continuaban en la Unidad 28 bajo custodia de la Policía de la Ciudad. El primero se cree que será recluido en Marcos Paz al igual que su cómplice aunque no fue confirmado.

Cabe mencionar que todos fueron indagados en las últimas horas y se negaron a responder preguntas del juzgado y la fiscalía de Patricio Lugones.

"No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios", dijo Corazza en su indagatoria.

El ganador de Gran Hermano 2001 está imputado junto a los otros tres por abuso sexual y corrupción de menores por hechos que se remontan a 1999 y que siguieron hasta la actualidad. Hasta el momento son 11 las víctimas identificadas y la causa se inició con la declaración de dos menores en octubre pasado.

Declaraciones en Oberá

En relación a la investigación, El Territorio pudo saber con diferentes fuentes ligadas al proceso que cuatro presuntas víctimas con domicilio en la localidad misionera van a declarar en Cámara Gesell, según lo dispuesto por el juez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, al frente de la investigación al igual que el fiscal Patricio Lugones.

De esos cuatro adolescentes uno es menor de edad y los demás ya cumplieron la mayoría edad, aunque al parecer ya conocían a Rolo Angelotti Notarbartolo desde antes. Son nombres que aparecieron en las escuchas del obereño, cuyo teléfono fue intervenido el año pasado por la Justicia.

Las declaraciones, que aún no tienen fecha pero se estiman que se concretarán en las próximas semanas, van a ser dispuestas por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, tras un exhorto del magistrado interviniente. Desde Misiones ya se solicitaron precisiones para saber cómo proceder.

Esta es la única medida que se hará en Misiones, según dijeron las fuentes a este medio. Como viene informando, se aguardan también el análisis del material de los elementos electrónicos que fueron incautados en los allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad.

En la casa del obereño, ubicada sobre la calle Ralf Singer, la comisión de la fuerza porteña incautó dos computadoras, una notebook, una tablet y tres teléfonos celulares. Por orden judicial la extracción de información de esos aparatos será realizada por Gendarmería Nacional.

Manifestación en Oberá

Bajo la consigna "No al abuso de infantes, no a la trata", mañana sábado habrá una manifestación en repudio de la red criminal que desde Oberá reclutaba menores para ser explotados sexualmente. La concentración será a las 18 sobre calle Ralf Haupt 1768 de la Capital del Monte, frente a la casa donde residía Francisco Rolando Angelotti (46), considerado el líder de la banda.