Hard Rock Café habilitó segundo local en Iguazú

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La segunda etapa del “sueño loco” de Walter Agra, presidente de la franquicia de Hard Rock en Argentina, quedó inaugurada ayer y desde ahora, el aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú cuenta con otro local, esta vez un Hard Rock Café, posicionando al destino Iguazú con marcas internacionales.



Próximamente se concretará la última etapa de este sueño, se trata de uno de los locales más grandes de la franquicia en el mundo, que estará ubicado en pleno centro de Iguazú.



Acompañaron la inauguración el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Turismo, José María Arrua, autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aeropuertos 2.000 y autoridades locales.



Tras el corte de cintas, el primer mandatario provincial celebró una nueva inversión que llega para prestigiar al destino Iguazú, reconocido mundialmente por las Cataratas, declarada maravilla Natural y reconoció la importancia de estas inversiones que generan puestos de trabajo para los misioneros.



Al respecto Herrera Ahuad indicó: “Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con lo que nos hemos propuesto dentro del plan de inversiones para la provincia, en este caso para Iguazú. Esto no es una casualidad porque ya lo habíamos hablado en la feria de Turismo en Buenos Aires, donde le dimos garantías de que se podía invertir en Misiones”.



El titular del Ejecutivo agregó que “esta inversión primero se hizo en este mismo lugar, de allí surgieron dos posibilidades más. Está el Hard Rock Café, la primera que tiene la franquicia en un aeropuerto del interior del país y luego tendremos un local de estas características en el centro de Iguazú , que nosotros acompañamos con las obras de infraestructura”.



Apuesta

“Estamos muy emocionados con la apertura del segundo local, es un sueño loco que tuve y mi familia me acompañó. Fueron tres años planificando y adaptando el proyecto a los espacios y hoy tenemos el segundo local habilitado con todas las energías puestas en la inauguración del tercero en la ciudad”, indicó Agra.



El segundo local está ubicado en la zona de preembarque del aeropuerto, se trata de un Hard Rock Café con todas las características de la franquicia internacional. Dispone de la misma carta de comidas y tragos como así también de los artículos característicos de la marca, con una adaptación a las medidas posible de una zona sensible del aeropuerto que hará más amena la espera al embarque.



Cabe destacar que este segundo local generó puestos de trabajo con mano de obra local.



Respecto del tercer local que será diez veces mayor al que está en el aeropuerto, no será inaugurado el próximo 8 de agosto como estaba previsto en un primer momento, pero estiman que estaría habilitado antes del inicio de la temporada de verano. “Tuvimos inconvenientes, 90 días de papeleo con la Municipalidad. Pero lo importante es que la obra sigue, fuimos mutando el proyecto para adaptarlo a la ciudad, a las necesidades locales y aún nos quedan ajustar algunos detalles. Pero el objetivo es abrirlo antes de diciembre” recalcó el presidente de Hard Rock.



Agra explicó que desde un principio querían inaugurar el tercer local el 8 de agosto, como regalo de cumpleaños para su esposa que lo apoya en todos sus proyectos.



“Es una fecha que tiene un valor muy sentimental para mí, pero bueno no se podrá. Me entristece porque era un regalo de cumpleaños, pero igualmente abriremos las puertas este año”, remarcó.