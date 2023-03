Definen si precio de la yerba va al laudo y anticipan reacciones

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La sesión de precios convocada para hoy a las 9 en la sede el Inym (Instituto Nacional de la Yerba Mate), puede desembocar en el mero trámite de solicitar a la Secretaría de Agricultura de la Nación, que decida por vigesimosexta vez en la historia, los valores de la yerba mate para la zafra gruesa.



No se avizora una postura conciliadora entre el planteo del sector industrial que propone mantener los valores actuales (fijado en $70,08 para el kilo de hoja verde) y la posición de los productores, que pidieron $121,76. A ello se suma la avanzada de Juan José Szychowski y Ricardo Maciel, presidente y vice, respectivamente del Instituto, que el pasado martes se reunieron con autoridades de la Secretaría de Agricultura, para exponer la situación de la actividad, en la antesala de un nuevo laudo.



La producción no es optimista con relación a que se baje una propuesta superadora en la reunión de hoy y algunos ya se adelantan a posibles reacciones, si el laudo no se ajusta al valor que piden. “No vamos a aceptar ni un peso menos a 120. Si viene un laudo por debajo de ese monto podríamos solicitar el cese de cosecha”, anticipó Ariel Steffen, presidente de la cooperativa 7 estrellas y productor yerbatero.



“Nosotros lo vamos a resolver en asamblea con todos los productores de la provincia. Lo que venimos hablando es dejar de hacer paros y pedir el cese de cosecha”, remarcó Steffen en diálogo con El Territorio.



Por su parte Cristian Klingbeil, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (Apam) consideró que una medida de esa naturaleza es difícil anticipar ahora. “La Nación tiene que laudar un precio que contemple que Misiones tiene el combustible más caro del país, no tiene gas, y altos costos de flete”, aseguró.



El gobernador Oscar Herrera Ahuad adelantó ayer que “si va al laudo me voy a reunir con el secretario de Agricultura para pedirle un precio que sea beneficioso para toda la cadena productiva”. Indicó así, que ya tiene pactada una reunión para el martes, a las 15 en Buenos Aires, con el el titular de Agricultura, Juan José Bahillo.

Positiva gira por India y Bangladesh

El presidente del Inym, Juan José Szychowski, el vicepresidente Ricardo Maciel y la subgerente de Promoción y Desarrollo, María Marta Oria, participaron ayer de una reunión en la sede de Cancillería donde se evaluaron las acciones realizadas durante la última gira comercial por Bangladesh y la India, en busca de nuevos mercados para la Yerba Mate Argentina.



Ante el canciller Santiago Cafiero, Szychowski destacó el balance positivo de la gira e hizo hincapié en la “rapidez de reflejos”de la Cancillería al momento de interpretar el furor del pueblo bangladesí generado por la Selección Argentina de fútbol. Cafiero agradeció “la presencia de la de yerba mate, ya que permiten fortalecer la Marca País .