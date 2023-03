Productores preocupados ante la situación

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Desde el sector productivo indicaron que están preocupados por la situación del clima, ya que en el caso de la yerba, la cosecha se retrasó, mientras que las hortalizas sufren por la tierra seca y la falta de agua en los tajamares dificulta la producción de peces y ganadería.



Nelson Gertel, quien reside en Colonia Oasis (Jardín América) contó que este mes empezó con la siembra de verduras y aguarda tener resultados. “Sin lugar a dudas el calor tuvo incidencia, los feriantes deben tener al resguardo las plantaciones bajo cubierta”, expresó. Añadió que en lo que es choclo y harina de maíz tuvo pérdidas o bien se retrasó la cosecha ya que continúan las altas temperaturas. El colono mencionó que igualmente plantó con expectativas para poder vender en la feria franca de Jardín América cebollita, perejil, acelga, lechuga, repollo y zapallito de tronco, además de mandioca.



De la misma forma, José Kirilinko, productor agrícola de Campo Viera, exclamó que “la situación viene bastante complicada, no sabemos qué hacer, ya estamos en pleno otoño, tendríamos que estar empezando con la cosecha de yerba, finalizando la zafra tealera y arrancando con la horticultura. Pero la realidad es que no podemos arrancar con la cosecha de yerba porque el clima está muy seco y caluroso, eso daña las plantaciones; y además, al seguir el calor, la planta continúa en plena brotación, necesita el frío para parar su crecimiento de sus brotes”.



Con respecto al té, dijo que se llevan adelante las cosechas gracias a los chaparrones de los últimos días. “El clima nos está jugando una mala pasada”, indicó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“La situación está complicada, ya tendríamos que estar pensando en la preparación del suelo para el tabaco o las hortalizas, pero no se están haciendo por los calores intensos y el sol muy fuerte. Hoy tenemos frescos, mañana calor, después lluvias, seguimos con el calor y así sucesivamente. Estamos tratando de producir como podemos”, finalizó el productor.