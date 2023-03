Industriales piden mantener precio de la yerba y el laudo es inminente

martes 21 de marzo de 2023 | 3:00hs.

El sector industrial se presentó ayer a la sesión de precios de la yerba mate en la sede del Inym, con un planteo que, según reconocieron desde el sector de la Producción, descolocó a los demás integrantes de la cadena productiva.



Desde este último sector entienden que tal situación aleja un potencial acuerdo y acerca a un probable laudo, al solicitar que para la zafra gruesa, se mantengan los valores laudados el año pasado.



Los $70,08 vigentes para el kilo de hoja verde, observaron desde el sector de la Producción, no contempla inflación, ni la paritaria no resuelta de los trabajadores y mucho menos satisface al sector productivo que elevó formalmente una grilla de costos a un valor de $121,76.



La decisión de pasar a un cuarto intermedio para el jueves 23, entienden algunos integrantes del Inym, “no es otra cosa que tirar la pelota para adelante, cuando el laudo ya es inminente”. Esto significa que será la última oportunidad, antes que se termine la discusión de precios en el Inym y sea la Secretaría de Agricultura de la Nación, la que termine definiendo los nuevos valores.



“Vamos a presentarnos a firmar los papeles para enviarlos a la Secretaría de Agricultura porque ya no creo que acerquemos posiciones”, se lamentó Jonás Peterson, director por la Producción. De esta manera este dirigente, ya da por sentado que se recurrirá nuevamente al laudo de Nación.



A la reunión de ayer los directores llegaron con la expectativa de conocer el resultado de la paritaria de los trabajadores, definiciones a cargo de la Comisión Asesora Regional 9 (Car 9).



La actualización de los sueldos de cosecheros es clave para armar la grilla final que les permita encarar la zafra, pero las conclusiones se están dilatando y los tiempos para definir el precio de la materia prima, apremian.



Sorpresa

Al finalizar el debate en el recinto de Santa Fe y Rivadavia de Posadas, el vicepresidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Ricardo Maciel, ofició de vocero y confirmó la postura del sector industrial. “Fue una reunión larga y tensa que nos dejó sorprendidos porque el sector industrial vino con un planteo de ratificar los actuales valores que fueron fijados el año pasado”, declaró.



Maciel explicó que “mantener los $70,08 para el kilo de hoja verde no contempla ningún porcentaje de incremento, no tiene en cuenta la inflación que hubo desde octubre a la actualidad y que los precios que tenemos que definir, van a regir para los próximos seis meses”.



En lo formal, en la sesión del jueves intentarán por última vez fijar el precio para evitar la intervención del gobierno nacional, “pero la realidad es que estamos estancados, con serios inconvenientes de lograr un acuerdo”, admitió también Maciel. De esta manera, este representante del Inym también está observando una probable nueva definición de precios desde Nación.



Con relación a la propuesta formal que elevó el sector productivo solicitando $121,76 para el kilo de hoja verde, Maciel anticipó que “desde el gobierno de la provincia acompañamos porque consideramos un valor razonable”.



Desde el sector industrial estuvo en la reunión el ministro de la Producción de la provincia de Corrientes, Claudio Anselmo, quien acompañó la propuesta de los industriales, representados por Germán Horrisberger y Joaquín Comas como directores titulares y Guillermo Rousillón, director suplente.



Los argumentos

Maciel reveló que el principal argumento de los industriales para no acompañar ningún incremento “es porque aducen que la Secretaría de Comercio de la Nación no le autoriza subir el precio, cuando en góndolas vemos incrementos de valores de la yerba. Sin embargo ellos repiten que no reciben esos valores”.



El vicepresidente del Inym recordó que “en varias reuniones les pedí a los industriales que presentaran un precio de salida de molino, que refleje la situación de las principales industrias que están dentro del programa Precios Justos, pero hasta el momento no lo presentaron”.



Para Jonás Peterson, en tanto, “a esta altura no nos sorprende más los planteos que hace la industria”.



Uno de los directores de la Producción calificó de “inconcebible la postura, porque nosotros no podemos decirles a nuestros trabajadores que en un año no les vamos a otorgar ningún aumento porque el precio de la yerba se va a mantener igual”.



Con el mandato de diferentes asociaciones de productores, Peterson explicó que “el análisis de costos nos da un valor de $121,76. Lamentamos que la Comisión Asesora Regional 9 no resuelva aún las paritarias y si no sale hasta el jueves, no la podemos incorporar en la grilla del Inym”.



Eso también representa una complicación para el precio final, “porque si va al laudo, sale la yerba con un precio que no contemple el salario de los trabajadores y eso va a terminar perjudicando a la hoja verde”.



Los valores planteados

Los industriales se mantuvieron firmes en dejar los $70,08 para el kilo de hoja verde “porque los aumentos que obtuvieron en góndola, no llega al 50% del valor que debería estar. Pero lo real es que en un supermercado uno encuentra paquetes de yerba mate de un kilo con valores por encima de los $1.000”, aseguró Peterson.



El jueves será el último intento para evadir lo inminente. Como ocurrió en el período anterior, el precio de la materia primera quedará en manos de la Nación que en la última intervención, atendió el pedido del gobierno de Misiones fijando un valor que quedó a cinco pesos del pedido de la producción y muy por arriba de los $55 que pretendían los industriales. Ahora las distancias son más amplias.

En cifras

$121,76Es el valor del kilo de la hoja verde que solicitó el sector productivo. Todavía no se conoce el porcentaje de aumento para los trabajadores.

El precio fue al laudo en 25 ocasiones

Si no surgen propuestas superadoras con un precio alternativo entre los $70,08 que pretenden los industriales y los $121,76 que solicita la producción, el valor de la materia prima para la zafra gruesa de yerba mate será laudado por Nación por vigesimosexta vez.



El mecanismo mediador a modo de sentencia por parte la Secretaría de Agricultura es un proceso que la actividad yerbatera ya lo vivió en 25 oportunidades. Es que la Ley 25.564 que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate exige que los precios mínimos para el kilo de hoja verde y de la yerba canchada debe resolverse por unanimidad de todos los integrantes de la cadena productiva.



Participan miembros del sector productivo, industrial, cooperativas, secaderos, tareferos y representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes.



El Secretario Juan José Bahilo, viene siguiendo el proceso de las definiciones del precio de la yerba. En el laudo anterior, fijó valores que dejó conformes al sector productivo