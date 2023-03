Bajaron un candidato a gobernador y hay intriga por sublemas "libertarios"

martes 14 de marzo de 2023 | 17:40hs.

El empresario del sector cárnico de Posadas, Abel Motte, anunció este martes que no tendrá participación electoral bajo el partido Integración y Militancia, del que se había presentado publicamente como candidato a gobernador. En un mensaje publicado en sus redes sociales, las mismas en las que desde enero publicaba videos con sus propuestas electorales y recorridas con vecinos, Motte anunció que su alejamiento se debe a diferencias con el titular del sello partidario, Sergio Ríos.

Lo curioso es que la renuncia de Motte se conoció horas después de que el Tribunal Electoral de Misiones diera a conocer los sublemas inscriptos para la elección del 7 de mayo. Listado en el que, en la localidad de Posadas, aparecen seis sublemas que en sus denominaciones hacen clara referencia a espacios libertarios, que tranquilamente podrían ser asociados con los espacios de seguidores de Javier Milei.

Cabe aquí recordar que la representación local del espacio de Javier Milei, que hasta el momento tiene como unica referente pública a Ninfa Avarenga, intentó infructuosamente participar de la elección con un partido propio, pero no consiguió la autorización de la Justicia. En tanto que dentro del partido Integración y Militancia solo se presentaron sublemas en Posadas, bajo las siguientes denominaciones: Accion Libertaria; Leones Libertarios; Libertarios Unidos!; Mision Liberal; Movimiento Miltantes Por La Libertad; Union Liberal.

La salida de Motte

La caída de la candidatura de Motte se conoció este martes, a través de una carta pública en la que indica que "por decisión de Sergio Ríos, presidente del Partido Integración y Militancia no seré candidato a Gobernador de Misiones en las elecciones del 2023". Entonces

Y continúo diciendo, "en primer lugar quiero agradecerles a todos y todas quienes me han transmitido su apoyo, me han incentivado, escuchado y transmitido sus propuestas y preocupaciones. Gracias a quienes me abrieron las puertas de sus casas, me recibieron en sus barrios y municipios, quiero que sepan que voy a seguir trabajando con la firme convicción de mejorar su realidad. Lamentablemente esta vez no podrá ser, los intereses de la máxima autoridad del Partido no condicen con el proyecto político que quiero llevar adelante. Espero podamos reencontrarnos y concretar cada uno de los planes que supimos diagramar para mejorar Misiones".