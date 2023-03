Vecinos de Mártires se manifestaron contra la liberación de menor acusado de homicidio

martes 14 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Familiares y allegados de quien en vida fuera Pablo César Da Rosa (44) se manifestaron ayer en el arco de acceso a la localidad de Mártires, sobre ruta provincial 103, en reclamo por la liberación de uno de los dos sospechosos de asesinar a la víctima.



Tal como informó El Territorio, el jueves pasado un chico de 15 años fue entregado en guarda y cuidado de su madre por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá.



De todas formas, ni el implicado ni su progenitora regresaron a Mártires, donde se perpetró el homicidio, sino que fijaron domicilio en un barrio de Oberá. En tanto, continúa detenido Mauricio Santiago C. (22), hermano del adolescente.



Más allá de la gravedad del hecho que se investiga y del reclamo de la víspera, lo cierto es que los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser juzgados por ningún delito.



Incluso, según establece el régimen penal argentino, ni siquiera se les puede tomar declaración como imputados y el proceso se reduce a medidas de guarda y resguardo.



Por su parte, ayer los manifestantes cuestionaron la decisión judicial de liberar al jovencito, a pesar de que la legislación vigente es taxativa en tal sentido.



“Lo que pasó en Mártires fue una desgracia que arruinó una familia y, para colmo, el principal sospechoso está libre. No entendemos a la Justicia, por más que digan que los menores tienen derechos. Pero así pueden matar y no pasa nada”, comentó Susana Pintos, una de las autoconvocadas



Luego del homicidio de Da Rosa el menor implicado fue alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá; mientras que su hermano quedó detenido en una dependencia de la Unidad Regional II.



Gresca previa

El hecho se registró el pasado 26 de febrero en un sector de pastizales del lote 77 de la localidad de Mártires. La Policía fue alertada alrededor de las 23 por un llamado telefónico realizado por una vecina.



En el lugar, habitantes de la zona identificaron a la víctima y comentaron que un rato antes habría protagonizado una gresca con dos jóvenes, hermanos entre sí.



Ese dato fue el primero que puso a los investigadores tras los pasos de los sospechosos, quienes fueron detenidos en la madrugada del lunes pasado.



En el lugar los uniformados procedieron al secuestro de prendas de vestir de los implicados y un teléfono celular. En tanto, se informó que en cercanías al cadáver de Da Rosa encontraron un cuchillo -tipo sierrita- con mango de plástico color verde.



Por su parte, el médico policial de turno examinó a la víctima y diagnosticó que “presenta herida cortante en ante brazo izquierdo, dos perforantes en el abdomen, otra en región torácica y otra en la cardíaca”.



El corte en el antebrazo sería indicio inequívoco de que Da Rosa se defendió y luchó por su vida.

Por el crimen de Da Rosa hay un detenido identificado como Mauricio C. (22).

Antecedente

Luego del hecho la Policía tomó declaración testimonial a familiares de la víctima y vecinos de la zona, como también se entrevistó con la madre de los sospechosos.



Se determinó que al momento del hecho Da Rosa residía con su padre, aunque tiempo atrás convivió con la progenitora de los dos detenidos.



“Se estableció que el año pasado el menor ya había agredido a la víctima. También lo atacó con un cuchillo, pero le propinó lesiones leves, lo que fue informado al Juzgado Correccional y de Menores”, comentó una fuente del caso.



Asimismo, los pesquisas confirmaron que Da Rosa fue concubino de la madre de los implicados, relación que habría durado varios años, al punto que la víctima “fue como un padre para el menor” de los hermanos, precisaron.



Asimismo, horas después de que los sospechosos fueran detenidos, otro hombre solicitó la presencia policial y denunció que también fue agredido por el mismo menor.



Juan Carlos De Sosa (39) afirmó que la misma noche en que asesinaron a Da Rosa fue atacado por el chico de 15, quien le propinó varios botellazos que le produjeron traumatismo de cráneo, según el posterior diagnóstico médico.



Incluso, tras radicar la denuncia ante personal de la comisaría de Mártires, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Samic de Oberá donde quedó internado para estudios complementarios, ya que presentaba un sangrado en la región intraparietal.



Al momento del hecho el hombre era la pareja de la madre del menor.