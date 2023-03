El comercio online se afianza y genera cambios en los hábitos de consumo

martes 14 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Las costumbres van cambiando de acuerdo al estilo de vida que la sociedad va adoptando, y los hábitos a la hora de adquirir servicios o productos se modifican en la misma sintonía. La cuarentena por el Covid-19 aceleró el proceso -llevando a un auge casi obligado - del comercio electrónico. El eCommerce, entonces, fue ganando terreno y hoy se volvió uno de los métodos más utilizados para realizar compras, pese a que hace tiempo se volvió a la normalidad.



Tanto a nivel nacional como en la provincia, los comercios se fueron transformando (unos más rápido que otros) y son muy pocos los que hoy no cuentan con una página, tienda online o venta por redes sociales. También así, cambiaron los compradores, quienes no sólo eligen productos como ropa y tecnología, sino que confían en otro tipo de servicios, como las clases virtuales.



Para analizar esta expansión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) presentó un estudio anual respecto al comportamiento de empresas y consumidores en las compras online durante 2022. Entre los datos, el informe indica que el eCommerce en Argentina creció en 2022 un 87% respecto al año anterior y registró una facturación de $2.846.000 millones (dos billones ochocientos cuarenta y seis mil millones de pesos). Además, se vendieron en el país 422 millones de productos el año pasado, un 11% más que en 2021. Esto se dio a través de 211 millones de órdenes de compra (un 8% más) siendo $13.488 el ticket promedio de compra.



En diálogo con El Territorio, Mauricio Gramajo, coordinador del Interior de Cace, explicó que el crecimiento viene siendo positivo desde incluso antes de la pandemia, “por supuesto que luego del 2020, se disparó porque muchas empresas debieron adaptarse rápidamente; y hoy coexisten los distintos métodos de compra, brindando mejor servicios a todos los tipos de usuarios”.



Consumidores y rubros

Respecto a los diferentes tipos de compradores, Gramajo remarcó que “el usuario promedio hoy está adecuado a comprar todo tipo de productos y servicios, no sólo los tradicionales como pasajes, electrónica, alojamientos, plataformas de videojuegos, ropa. Sino que también tenés entradas a espectáculos y servicios como educación a distancia, que es algo que la pandemia favoreció muchísimo”. Los rubros más comercializados en la actualidad giran en torno a la ropa de moda e indumentaria deportiva.



“La economía digital creció mucho, no sólo en los rubros digitales, sino en todos. Se ahorra mucho tiempo. Hoy por hoy, la heterogeneidad que presenta en sus compras el usuario es porque se trabaja en la confianza de marcas y empresas. Hace quince años había muy pocos que se animaban a comprar online y hoy tenemos cada vez más compradores habituales”, sostuvo.



En similar línea se expresó Gerardo Levisman, emprendedor y director de Desarrollo Tecnológico de Silicon Misiones, quien expresó que los cambios que se fueron dando, no sólo fueron en el comercio, sino también –y principalmente- en el usuario. “De artículos de primera necesidad en la pandemia, se pasó a comprar productos de moda, ropa principalmente, joyería, electrónica, dispositivos inteligentes, celulares, relojes. Son estos los productos más vendidos por comercio electrónico”, dijo en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Al tiempo que agregó: “Hubo un momento en el medio de la pandemia que se liberó y se empezó a vender lo que representó un auge, que fueron pasajes y turismo. También hubo determinados productos que llamaron la atención por el hecho de que la gente estaba en la casa, que fue lo referido a decoración, muebles y electrodomésticos. Entiendo que estar mucho en la casa, hace que se tengan otras necesidades que no eran alimenticias. Por ejemplo, las clases online hicieron que automáticamente se disparen precios y ventas de computación, camaritas. Esto fue cambiando y se volvió a lo que era prepandemia, con moda, joyería, electrónica, cambió un poco el mercado”.



Presencia y competitividad

Sobre las etapas de crecimiento, Levisman apuntó a que se atravesaron diferentes etapas. “Hubo una primera donde casi todos salimos a comprar de forma digital obligada, que fueron los primeros 3 meses de pandemia. Este crecimiento se fue dando también a medida que los comercios seguían adaptándose. Y continúa hasta la fecha”, resaltó.



Luego, manifestó que el desarrollo se amesetó un poco, aunque con crecimiento sostenido. Mientras que hoy “podemos decir que el comercio electrónico ya está como algo normal en nuestra vida”.



“Fue muy positivo para los comercios y para la gente. Hay prácticamente un millón de nuevos compradores online en este periodo. Y también fue muy positivo para apurar algunos servicios que estaban demorados”, afirmó, en referencia a los pagos digitales y la logística de entrega de productos.



En ese sentido, adujo que “hubo tres tipos de comercios: los que estaban preparados y tuvieron un crecimiento exponencial; los que actuaron rápido y fueron aprendiendo sobre la marcha y hoy ya a tres años están muy preparados; y están los que no hicieron nada y hoy se arrepienten de no haberlo hecho previamente, porque se quedaron sin crecer”. El aumento de compradores regulares y ocasionales muestra este desarrollo digital en todos los rubros. Aunque primero se trataba de empresas más grandes, hoy tanto pymes como emprendimientos se vuelcan al mundo digital, de una u otra manera, por lo que ya no está sujeto solamente a las grandes ciudades.



“Tenemos una participación cada vez mayor en el interior de Argentina, fuera de sus grandes núcleos urbanos. Tenemos ciudades por fuera donde cada vez más servicios y productos, no solamente de tiendas que no están en esas provincias, sino de tiendas locales de cada región, haciéndose competitivos”, refirió al respecto Gramajo. Y concluyó: “Una de las principales fortalezas de la economías digital es esta: abrir la puerta a que tu negocio físicamente pueda tener presencia en un lugar, y digitalmente puede llegar a distintas partes de la Argentina”.

Lo más comprado en internet

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), los cinco rubros que más facturaron en eCommerce en 2022 son: Pasajes y turismo; Alimentos, bebidas y artículos de limpieza; Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía; Artículos para el hogar (muebles, decoración) y Electrodomésticos.



En cuanto a las más populares, es decir las que más volumen de producto vendidos registraron, están Indumentaria deportiva e Indumentaria no deportiva, que se mantienen como líderes desde 2020; mientras que Entradas a espectáculos y eventos se suma al ranking. Dicha incorporación se relaciona con la recuperación a la normalidad luego de la pandemia y la tendencia de consumo hacia bienes personales vinculados al ocio.