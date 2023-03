Corrientes registra más de quince focos de incendios y seis están activos

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Con la ola de calor a pleno y las altas temperaturas, se intensificó el índice de peligrosidad de incendios así como los focos registrados. En este contexto, el Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes informó ayer, que en las últimas horas se registraron 17 focos de incendios, de los cuales seis se mantenían activos, y once en verificación.



En la misma línea, las localidades afectadas por el fuego fueron: Santa Ana, Ramada Paso, Lomas de González, Lomas de Vallejos y San Miguel.



En sintonía, también fueron reportadas las localidades de Ituzaingó, Concepción, Santo Tomé, La Cruz, Mercedes, Perugorría, Goya, Esquina, Cazadores Correntinos y Juan Pujol.



Durante la jornada de ayer, se registraron cinco focos de incendio distribuidos con dos en Lomas de Galarza, dos en San Miguel y uno en Esquina.



Asimismo, en la tarde del sábado un incendio de grandes dimensiones azotó sobre una zona de esteros en Santa Ana. Con gran magnitud, el fuego se podía observar a varios kilómetros por la gran columna de humo que ocasionó.



En este sentido, el ambientalista Luis Martínez publicó en sus redes sociales una imagen satelital, donde se observa una columna de humo en zona de la laguna Trin del Parque Iberá. Precisamente, está ubicada a 32 kilómetros de Concepción y desde allí se podía observar como el fuego avanzaba sobre la vegetación seca, con gran intensidad.



Según el especialista, las lluvias que se dieron estos días no fueron suficientes para apaciguar la sequía que se apoderó de la región.



“Faltan más lluvias para que estos ambientes naturales puedan tomar su caudal y para los próximos días, tendremos elevadas temperaturas intensificando nuevamente la sequía, con más sequedad en la vegetación”.



Los expertos señalan que la falta de agua es mayor a la del año pasado, pero a diferencia, la provincia está mejor preparada para afrontarlos”.



En la tarde de este domingo, desde la Policía de Corrientes también confirmaron que se registró un foco de incendio en la zona de Villa Olivari, y que la situación se complicó con el viento imperante de la zona.



En tanto que, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SMNF) informó ayer que la provincia de Entre Ríos es la única que presentó focos activos de incendios forestales durante el sábado. Mientras que las llamas fueron contenidas en Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Catamarca y Entre Ríos; la localidad de Gualeguay (El Bronce) registra incendios forestales activos y aunque actuó allí un helicóptero con “helibalde” -un transportador de agua- perteneciente al Servicio.



Asimismo, las llamas fueron contenidas en Ituzaingó, Concepción y San Miguel en Corrientes. En la provincia de Entre Ríos se apagaron fuegos en Gualeguay ; en la localidad de Tehuelches en Chubut; en Bariloche (Circunvalación y Cascada Escondida) en Río Negro; Picunches en Neuquén; y Fray Mamerto Esquiú en Catamarca.



Además de Entre Ríos también operó un avión observador perteneciente al SNMFf en Neuquén y un helicóptero del Ministerio de Defensa junto a combatientes de la Brigada Nacional NEA en el Parque Nacional Iberá, en Corrientes.



El fuego fue controlado en Mburucuyá, Corrientes; Gualeguay e Ibicuy, Entre Ríos; Cushamen, Chubut; Tolhuin, Tierra del Fuego; un sector de Bariloche; Berazategui y Zárate en Buenos Aires.

Alerta roja en varias provincias por la ola de calor

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense, y distritos de Entre Ríos y Corrientes continúan bajo alerta roja por temperaturas extremas “muy peligrosas”, informó ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantenía activa el “alerta roja” sobre Caba y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo.



De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.



El mismo alerta rige en la provincia de Entre Ríos para Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Y, en Corrientes, para Monte Caseros.



El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).



Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, gran parte de Entre Ríos y gran parte de Corrientes.



Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.



El sábado por primera vez en su historia, Caba superó el umbral de temperatura máxima de ola de calor (32,3 °C) por 12 días consecutivos. El récord anterior era del 2017 con once días.



Lluvias

Según la Dirección de Alerta Temprana el inicio de la jornada de hoy será con cielo parcialmente nublado a nublado en la provincia. “Durante la mañana comenzarían a producirse lluvias y tormentas aisladas, para generalizarse después del mediodía, trayendo algo de alivio en cuanto a las temperaturas, no así en cuanto a la humedad”, comunicaron desde el organismo.



La temperatura máxima en la provincia estimada es de 31 °C para Montecarlo con 38 °C de sensación térmica; y la mínima sería de 20 °C en San Javier.