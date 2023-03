8M: "La deuda es con nosotras"

jueves 09 de marzo de 2023 | 5:30hs.

El Día Internacional de la Mujeres conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro, enarbolando una bandera que defiende y exige la igualdad en todos los aspectos y esferas de la vida. Bajo esa premisa, la Tierra Colorada desplegó una ola feminista que colmó las calles del centro posadeño y reunió a grupos de mujeres y disidencias en diferentes puntos del país.



Hermanadas en el grito “la deuda es con nosotras”, las mujeres marcharon haciéndole frente a los ajustes que sufrieron las políticas en materia de género así como también en reclamo de igualdad y en contra de la violencia.

Las calles del centro posadeño se colmaron de poder femenino, al grito de igualdad. Foto: Sebastián Velozo

El considerado 8M -que ya lleva 10 ediciones a nivel nacional- se vivió ayer con actos, marchas y movilizaciones, charlas y ciclos artísticos organizados por agrupaciones, organizaciones civiles y políticas, y autoconvocados en todo el país y también en otros países del mundo. Las misioneras no hicieron excepción y se concentraron frente al Mástil (en avenida Mitre y Uruguay). Marcharon hacia el centro -por Junín- hasta la plaza 9 de Julio. Allí, se desplegó un acto que contó con la lectura de documentos, la presentación del proyecto de Ley Ni una Menos -encabezado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá)- y varias intervenciones artísticas.



Este año, la multitudinaria propuesta se centró en demandar trabajo digno, sin precarización y también democratizar las cargas de las tareas de cuidado en los hogares. Además, otra de las consignas que resonó con fuerza fue ‘El ajuste es violencia’, como reclamo y denuncia de los recortes del Estado.



“Paramos hoy (por ayer) porque tenemos muchos derechos que no se están cumpliendo, porque pedimos que se cumplan y porque todavía hay muchas luchas que debemos visibilizar, aún hay mucho por hacer”, resumió Carla Talavera, coordinadora de Mumalá en Misiones, en diálogo con El Territorio.



La organización lleva adelante trabajos de asesoramiento, apoyo, contención y asistencia a las víctimas de violencia de género -cualquiera sea su tipo-. Cuentan con un observatorio que realiza estudios e informes estadísticos y destacan que las cifras de violencia, sobre todo en femicidios -el mayor y más grave tipo de violencia ejercido contra la mujer- no cesa.



Alarma y pedido de asistencia

En ese sentido, desde el 2015 y hasta la actualidad, contabilizaron 1808 femicidios en el país. Mientras que en Misiones desde 2021 hasta la actualidad “hemos tenido 14 femicidios. En cuanto a intentos de femicidios desde el año pasado hasta el 27 de febrero se han registrado 64 casos”, resaltó, destacando que la implementación de programas como Acompañar y Potenciar Trabajo resultan imprescindibles para tratar y erradicar la violencia contra la mujer.



“Utilizamos estas herramientas para empoderar a las mujeres, para brindarles asistencia. Con estos programas damos asesoramiento, talleres y prácticas para poder seguir sacando adelante a las víctimas”. También acotó que el programa tiene por finalidad el empoderamiento de la víctima para que esa mujer pueda salir del círculo de violencia en el que está sometida y depender de ella misma, “ni de su agresor ni del Estado, la idea es que pueda tener una vida digna. Por eso denunciamos el recorte en estas importantes herramientas. Además, hoy por hoy contamos con dos leyes -Ley Micaela y Ley de Educación Sexual Integral- que rigen en todo el territorio argentino pero aún no son aplicadas del todo ni tienen un seguimiento, por lo tanto no se cumplen como debería”.



Ante esta situación, desde Mumalá volvieron a presentar el proyecto de Ley Ni Una Menos, propuesta que vienen dando a conocer desde el 2018 y se centra “en el trabajo que venimos realizando. En este proyecto apuntamos a un seguimiento de las herramientas ahora recortadas y también una evaluación de cómo funciona, de cuánto sirve y de los resultados que genera la implementación de estas políticas en la vida de las víctimas”, deslizó.

Pancartas, banderas y carteles para avivar la lucha. Foto: Natalia Guerrero

Al igual que ellas, cientos de mujeres se movilizaron en el 8M. “Venimos para luchar por la igualdad, para defender nuestros derechos. Traemos un cartel que dice “sexo débil las pelotas”, que de alguna manera refleja porqué estamos hoy acá”, destacaron Belén (17) y Lucía (16) mientras acompañaban la marcha por primera vez .



Brecha laboral, un reclamo a gritos

“Estamos acá para repetir que la deuda es con nosotres, con las mujeres y las disidencias. No es culpa de un gobierno puntual sino mas bien una cuestión histórica que deviene de años por parte del Estado con abarcar políticas que puedan atender las demandas que tenemos, no sólo en materia de violencia sino también en cuanto a la falta de trabajo, las tareas comunitarias en el territorio, la precarización laboral, el trabajo en el hogar y otras cuestiones”, destacó por su parte Victoria Weirich, coordinadora de Mujeres y Disidencias Trabajadoras, resaltando que la calle no sólo es un espacio de lucha sino también de empoderamiento.



Disparidad en evidencia

En referencia a la brecha en materia de trabajo y la desigualdad en el mercado laboral, la Fundación Mediterránea lanzó una investigación estadística a cargo de María Laura Caullo, Joaquín Aguirre y Azul Chincarini que pone en evidencia la disparidad entre hombres y mujeres en este ámbito.



El documento refleja que a nivel nacional e históricamente, las mujeres participan menos en el mercado laboral que los hombres. Si bien, en los últimos años, la cifra de mujeres insertadas y participando en el ámbito del trabajo ha aumentado, la brecha sigue vigente. 20 años atrás y hasta la actualidad, la tasa de actividad de mujeres promedió el 38%, mientras que la de los hombres superó el 45%.

También se destaca que las mujeres presentan menores tasas de actividad y de empleo, así como mayores tasas de desempleo y subocupación. Además, trabajan menos horas y participan en mayor medida en el sector informal. Y a pesar de que tanto la tasa de actividad como la de empleo de las mujeres viene en aumento, el dato no se traduce en puestos laborales de calidad -formales y bien remunerados-, por tanto sufren mayor precariedad laboral que los hombres.



Otra de las discrepancias en la seguridad laboral recae en el análisis de las categorías ocupacionales, dónde y en qué cargos se desempeñan laboralmente. En ese sentido, la cifra es más preocupante aún ya que los puestos con mayor calidad, jerarquía y preponderancia laboral lo ocupan solamente el 28,1% de las mujeres contra el 32,2% de los hombres.



Ahora bien, a nivel provincial la tasa de actividad de mujeres se concentra en el 45,8% mientras que la cifra de varones se centra en el 54%. Esta estadística destaca a Misiones como la segunda provincia con mayor tasa de actividad de mujeres en el ranking nacional y la ubica tercera en pronvincias que achicaron esa brecha.



En tanto, en tasa de empleo, Misiones ocupa el primer lugar y se halla con la menor brecha con 7,6 puntos (46,6% para mujeres y 52% para los varones).



El análisis incluye jóvenes y adultos, registrados y no registrados, cuentapropistas y asalariados, sector público y privado; y demuestra que cuando a estas dimensiones se le añade el género como factor de análisis, el resultado siempre es el mismo: las disparidades se acentúan, indicando que el género es un factor transversalmente desigualador en detrimento de las mujeres..



Por eso, por la violencia que no cesa y por todos los derechos que aún restan conquistar -además de la necesaria deconstrucción y el cambio cultural- las mujeres y disidencias siguen saliendo a las calles.



Hermanadas y unidas, seguras de que la lucha no será sencilla pero convencidas en que el ideal de igualdad y respeto será un hecho.

En detalle

1.808Femicidios

Desde el 2015 hasta la actualidad se registraron 1.808 casos de femicidios en el país. Y en Misiones desde el 2021 hasta hoy hubo 14 femicidios y 64 intentos de femicidio.

38%Brecha laboral

20 años atrás y hasta la actualidad, la tasa de actividad de mujeres promedió el 38% y la de los hombres el 45%. La brecha es de al menos 7 puntos.



Trabajo digno

Aunque la tasa de actividad y la tasa de empleo de las mujeres viene en aumento, el dato no se traduce en puestos laborales de calidad -formales y bien remunerados- y las mujeres sufren mayor precariedad laboral que los hombres.

28,1%Categorías ocupacionales

Los puestos con mayor calidad, jerarquía o preponderancia laboral lo ocupan solamente el 28,1% de las mujeres contra el 32,2% de los hombres.

45,8%En Misiones

La tasa de actividad de mujeres es del 45,8% contra un 54% de varones, es la segunda provincia con mayor tasa de actividad de mujeres y la ubica tercera a nivel nacional en provincias que achicaron la brecha. En tanto, en tasa de empleo, Misiones se halla con la menor brecha con7,6 puntos (46,6% para mujeres y 52% para los hombres).

