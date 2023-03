Las desigualdades desde la cama y la construcción de relaciones

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Así como en las otras áreas de la vida, todo lo que al sexo refiere está orientado exclusiva e históricamente al placer masculino. El goce también le pertenece a ellos.



En esa línea y con la idea de arrojar datos estremecedores en cuanto a enfermedades, padecimientos y más problemáticas que atañen al mundo sexual femenino, la licenciada Cecilia Ce llegó a Misiones.



Si bien la también psicóloga es furor en las redes por desasnar innumerables tabúes y mitos relacionados al sexo y las relaciones, no vino en carácter divertido ni mucho menos a sumar humor a la cuestión, sino a desplegar el planteo de la desigualdad en su área.



Considerando que hay una conquista en materia de derechos, estímó que ‘‘queda mucho por hacer y que está buenísimo que se dé lugar al goce y a la sexualidad, porque también es un derecho vulnerado para las mujeres’’.



En la previa a su charla en el anfiteatro El Brete, donde el Estado montó un festival por el 8M, la sexóloga adelantó que su alocución no sería para nada feliz.



“Hay una distribución desigual del placer, esto es real y la charla empieza hablando de los números en la sexualidad femenina que son todos negativos. Entonces hay que entender que detrás de esto hay una explicación social, hay factores sociales que hay que cambiar’’, plasmó al detallar que entre las problemáticas sexuales femeninas se encuentran ligadas al dolor y al deseo, entre otras.



A pesar de que aclaró no se especializa en temas de ESI, propuso que desde edades tempranas los padres puedan encontrar nexos con sus hijos para entablar diálogos sinceros y que no sea el porno falocentrista el que nos siga de-formando.



Teniendo en cuenta siempre lo social, también se focalizó en que hay muchas veces una culpa individual detrás del no poder disfrutar, pero que eso esconde en sí, una responsabilidad social porque obviamente el varón no quiere perder su lugar de privilegio.



En esa línea remarcó que la práctica sexual que conocemos tiene que ver con un modelo que se impone enfocado en la penetración y en el goce masculino. Entonces el desafío es ‘‘poder de construir y entender que la mujer disfruta de otra forma y cómo en realidad todo el encuentro sexual está dirigido a una práctica que le da más piezas al varón para disfrutar, que es la penetración en todas sus formas. Tenemos que empezar a mover todo eso’’, postuló en una charla distendida entre mujeres.



Consultada día a día en las redes por cuestiones que aún no terminan de aprenderse, enfrentando en el consultorio otros dilemas que devienen de una construcción patriarcal de la sociedad, Cecilia entendió que el éxito de sus posteos, libros y podcast se basa en acercar la información más básica. Muchas veces se cree que está todo dicho o aprendido y sin embargo la realidad demuestra lo contrario.



Sólo basta contar en WhatsApp cuantas ‘felicitaciones’ recibió ayer cualquier mujer, en ‘‘su día’’.



Cecilia destacó que entendiendo que la práctica está orientada al varón, las mujeres deben conocerse, saber qué les da placer y encontrar el espacio para poder comunicarlo aunque el tabú de la culpa esté muy arraigado.



Asimismo sobre las presiones de hoy (que se ciernen especialmente sobre la mujer, por nombrar: físicas, estéticas, laborales), recordó que cada uno vive el placer de manera diferente y graficó que con una sobreestimulación de pantallas, multitasking, exigencia en todo, es normal que haya altos índices de estrés que impacten en el deseo y dificulten más los vínculos.

Las desigualdades desde la cama y la construcción de relaciones