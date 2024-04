Murió Daniel Levinas, gestor de arte | El Territorio

miércoles 24 de abril de 2024 | 6:00hs.

A los 75 años murió el reconocido gestor de arte Daniel Levinas. Ex presidente del consejo de administración de la Phillips Collection, primer museo de arte moderno de Estados Unidos, además era profesor de la Universidad Europea de Madrid y escribía en el diario El País. Formó parte de las juntas directivas de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid y The Orchestra of the Americas Group y de la junta del Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington. Levinas se descompensó en Miami, donde vivía, antes de un chequeo médico de rutina. Entre sus proyectos estaba escribir la segunda parte de 'Los guardianes del arte' y abrir su propio espacio en Madrid.