Detuvieron a otro implicado por violento asalto a pareja

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:03hs.

La Policía de Misiones atrapó ayer a otro sospechoso por el violento asalto a una pareja de Colonia Aurora.



Según informaron fuentes oficiales de la fuerza, la detención se llevó a cabo en San Vicente, luego de dos semanas de seguimientos que realizaron los investigadores del caso en base a testimoniales y al aporte de registros fílmicos.



Esto los condujo hasta el barrio 80 viviendas, donde el sospechoso fue abordado y reducido.



El joven es el segundo detenido que tiene la causa. En primera instancia había sido detenidos un hombre y su pareja, pero la mujer fue liberada luego de una semana.



Como viene informando El Territorio en base a fuentes que intervienen en la investigación, los sucesos ocurrieron durante la noche del 14 de febrero en Alicia Baja, a unos 10 kilómetros del destacamento policial de la zona y unos 36 kilómetros de la comisaría local.



Las víctimas fueron identificadas como Evaristo Bandeira, de 76 años, y su esposa Liria Teresa Hers, de 68.



Ambos relataron a las autoridades que tres hombres ingresaron a su domicilio con armas de fuego e inmediatamente procedieron a atar de pies y manos al hombre. En esa instancia lo empezaron a golpear amenazando y pidiendo que entregue dólares que supuestamente tenía guardados.



En primera instancia la mujer hizo entrega de unos 300.000 pesos que estaban en una caja. Sin embargo, los delincuentes revolvieron todo y pudieron dar con más ahorros que habían en el lugar, aunque las víctimas no pudieron precisar cuánto.



El monto final de lo sustraído rondaría entre los 700.000 y 900.000 pesos, incluidos unos 65.000 pesos que la mujer había cobrado de su jubilación. Se supo que los delincuentes no hallaron una suma de 700 dólares, aunque sí llevaron las llaves de su camioneta, sus celulares y una escopeta antigua que había en la casa.



Se pudo reconstruir mediante cámaras de seguridad y testimoniales de la zona que los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen bordó. Los efectivos pudieron dar con un coche que reúne las características advertidas en las filmaciones en la localidad de San Vicente y apresar a la pareja, que tenía en su poder varios elementos robados en el domicilio.