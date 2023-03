Secundarios priorizan a los que adeudan materias

martes 07 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El inicio del calendario escolar fue el 1 de marzo, sin embargo, no todos los establecimientos secundarios de Puerto Iguazú se encuentran dictando clases normalmente.



El primer día durante el acto de apertura del ciclo lectivo varios directivos anunciaron que el dictado de las clases para los alumnos regulares comenzaría el lunes 13 de marzo.



El objetivo es centrarse en los alumnos que adeudan materias que datan de los años de pandemia de Covid-19, período en el que se implementó la figura de la libreta abierta. Asimismo, según calendario escolar vigente las mesas de exámenes se extienden hasta este viernes.



Hubo padres de alumnos regulares que no estuvieron de acuerdo con la modalidad y argumentan que sus hijos están perdiendo días de clases. No obstante, los profesores indicaron que postergar el inicio fue la medida más organizada para trabajar con los estudiantes que venían en desventaje y así lograr que la menor cantidad de matrícula repitente.



Al respecto, Cristina Maciel, directora de la Escuela Normal Superior Nº 8, en diálogo con El Territorio comentó que en febrero mantuvieron una reunión con los profesores donde después de exponer la situación que se debe resolver al inicio del ciclo escolar decidieron de forma unánime priorizar a los alumnos con asignaturas pendientes, ya sea las previas o por la flexibilidad de la libreta abierta, los primeros días del mes a fin de que estos rindan los exámenes.



“Hemos transitado los años de pandemia que fueron complicados, trabajamos arduamente con las familias a fin de revincular a los estudiantes, personalmente notifique a cada padre y alumno, pero no logramos buenos resultados. Estamos en la etapa decisiva y queremos evitar una repitencia masiva, por eso optamos por priorizar a los chicos atrasados, esta es su última oportunidad”, recalcó Maciel.



Pero no solamente la Escuela Normal Superior Nº 8 optó por trabajar de una forma diferente, sino que el BOP Nº 23 también comenzará el dictado de clases el 13 de marzo.



Por su parte, la Escuela Nº 875 Don Jose de Taratuty comenzó con el dictado de clases ayer, y los alumnos con materias desaprobadas tienen tiempo hasta fines de marzo para rendir sus exámenes y promocionar el curso.



En tanto, la Epet Nº 4 dicta clases normalmente pero en las aulas tiene como oyentes a los alumnos que adeudan materias para que puedan consultar sus dudas a los profesores, tendrán tutorías hasta fin de mes y luego darán exámenes.

